Окупанти запустили вночі по Україні понад 50 ракет

Із півдня противник атакував іранськими ударними дронами Shahed-136/131

Уночі 24 червня противник завдав ракетного удару по території України крилатими ракетами повітряного базування із бомбардувальників Ту-95мс, Ту-22м3, морського базування «Калібр» та ударними дронами Shahed-136/131. Про це повідомляють Повітряні сили.

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Зазначається, що літаки стратегічної авіації у кількості 10 одиниць здійснили пуски 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря.

«Вісім бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3 завдали ударів дев'ятьма ракетами Х-22 з північного, південного та східного напрямків.

З акваторії Чорного моря окупанти здійснили пуски двох крилатих ракет морського базування «Калібр», – йдеться в повідомленні.

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Із півдня противник атакував двома іранськими ударними дронами Shahed-136/131.

«За результатами бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони збито усі 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, одну крилату ракету «Калібр» та два ударні дрони Shahed-136/131», – зазначають Повітряні сили.

До відбиття повітряної атаки залучено підрозділи зенітних ракетних військ, авіацію, мобільні вогневі групи повітряних командувань «Центр», «Південь» та «Схід» Повітряних сил Збройних сил України.

Ракети Х-22 російські терористи спрямували у напрямку Дніпра та Кривого Рогу. Про наслідки та постраждалих повідомлять місцеві адміністрації.

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Нагадаємо, в Києві в результаті ракетної атаки РФ у ніч проти 24 червня уламки збитої ракети впали на житлову багатоповерхівку, спричинивши пожежу та пошкодження.

Вже відомо про трьох загиблих.