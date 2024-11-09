Росіяни за добу 417 разів били по населених пунктах Запоріжжя

Надійшло 65 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури

Мирні жителі не постраждали

Впродовж доби росіяни завдали 417 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Війська рф здійснили 4 авіаційних удари по Таврійську та Новодарівці. 226 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське. 8 обстрілів із РСЗВ завдано по території Лобкового, Роботиного, Новоданилівки та Новоандріївки», - зазначив він.

Також Федоров повідомив, що 179 артилерійських ударів прийшлися по Лобковому, Гуляйполю, Оріхову, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Роботиному, Малинівці, Новодарівці та Ольгівському.

Надійшло 65 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо, 7 листопада російська армія завдала п'ять ударів по Запоріжжю. Через атаку окупантів зазнали пошкоджень житлові будинки та медзаклади.

Удар по Запоріжжю забрав життя дев'яти людей, серед них – однорічний хлопчик. У місті оголосили День жалоби.