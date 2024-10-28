Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нічний обстріл Харкова: семеро постраждалих, серед них 16-річна дівчина (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Нічний обстріл Харкова: семеро постраждалих, серед них 16-річна дівчина (фото)
Наслідки нічного обстрілу Харкова, 28 жовтня 2024 р.
фото: Нацполіція

Загалом унаслідок нічної масованої атаки на Харківщину постраждала 21 людина

Унаслідок влучання ворожої бомби в будинок у Холодногірському районі Харкова постраждали семеро осіб, серед них – 16-річна дівчина. Про це повідомила Нацполіція.

«Ворожий КАБ влучив у дев’ятий поверх житлового будинку. Постраждали семеро людей, серед них 16-річна дівчинка. До медичного закладу доставили чоловіка з уламковими пораненнями», – йдеться в повідомленні.

Загалом унаслідок нічної масованої атаки на Харківщину постраждала 21 людина, з них п’ятеро дітей. Про це повідомила ДСНС.

«Увечері та вночі ворог завдав ударів по Шевченківському, Салтівському та Холодногірському районах міста Харкова, а також по місту Чугуєву Харківської області. Сталися руйнації та пошкодження житлової інфраструктури», – поінформували рятувальники.

Так, у місті Чугуїв трапилась пожежа в господарчій споруді, яку було оперативно ліквідовано.

У Холодногірському районі Харкова тривають аварійно-рятувальні роботи.

8 фото
На весь екран
Наслідки нічного обстрілу Харкова, 28 жовтня 2024 р.
фото: Нацполіція, ДСНС

Нагадаємо, у ніч на 28 жовтня окупанти завдали чергового удару по Харкову. За словами міського голови Ігоря Терехова, вибухів було кілька, росіяни влучили у багатоповерховий будинок. 

Теги: Харків війна обстріл будинок поранення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку
Розстріл військовополонених на Донеччині: Лубінець звернувся до ООН та Червоного Хреста
1 жовтня, 22:05
Пам'ятка архітектури «Резиденція митрополитів Буковини і Далмації» — занесена до списку Світової спадщини ЮНЕСКО
Старовинний центр Буковини. Чернівці відзначають День міста
5 жовтня, 08:00
Лінія фронту знаходиться за 10 кілометрів від Костянтинівки
У Костянтинівці запровадиться посилена комендантська година: коли та скільки триватиме
5 жовтня, 08:43
Партизани ведуть активну діяльність в Севастополі
Партизани «АТЕШ» знайшли арсенал Чорноморського флоту росіян
9 жовтня, 00:25
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та президент США Джо Байден
Ізраїль слухатиме США, але ухвалюватиме власні рішення щодо Ірану – Нетаньягу
15 жовтня, 09:42
Головні новини за ніч 17 жовтня
США представили новий пакет допомоги, Україна заблокувала головування РФ у Комісії з захисту Чорного моря: головне за ніч
17 жовтня, 07:00
Експерт наголосив на необхідності змінити підходи до визначення прайс-кепів
Для ефективного імпорту електроенергії з ЄС необхідно врегулювати питання прайс-кепів – експерт
22 жовтня, 18:33
Народний депутат з фракції «Слуга народу» Богдан Яременко прокоментував пункт плану перемоги, де йдеться про корисні копалини в Україні
Соратник Зеленського пояснив, чому Україні потрібно ділитися корисними копалинами з союзниками
17 жовтня, 15:12
Донецький «Шахтар» поступився лондонському «Арсеналу» у матчі Ліги Чемпіонів-2024
Нічна атака на Київщину та поразка «Шахтаря»: головне за ніч
23 жовтня, 06:04

Події в Україні

Запорізька область стане фортецею: очільник ОВА розповів про план захисту від росіян
Запорізька область стане фортецею: очільник ОВА розповів про план захисту від росіян
В окупованому Бердянську підірвано залізничний міст
В окупованому Бердянську підірвано залізничний міст
На Житомирщині через падіння «Шахеда» згорів будинок
На Житомирщині через падіння «Шахеда» згорів будинок
Нічний обстріл Харкова: семеро постраждалих, серед них 16-річна дівчина (фото)
Нічний обстріл Харкова: семеро постраждалих, серед них 16-річна дівчина (фото)
На Сумщині ворог атакував енергетичну інфраструктуру
На Сумщині ворог атакував енергетичну інфраструктуру
Втрати ворога станом на 28 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 28 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 жовтня: ситуація на фронті
51K
Підозрювана у незаконному збагаченні голова МСЕК Хмельниччини Крупа досі на посаді
37K
Відомий військовий назвав проблему ЗСУ, на яку не реагує влада
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 жовтня 2024
6548
Що відбувається з економікою Росії і коли чекати на її крах
5793
Прогноз магнітних бур на 28-30 жовтня: якою буде сонячна активність

Новини

Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Короткочасні дощі та потепління: прогноз погоди на 28 жовтня
Сьогодні, 06:00
28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Тривога у Києві тривала більше години
Вчора, 23:35
Втрати ворога станом на 27 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 08:11
Атака дронів на Україну, результати виборів у Грузії, перехід на зимовий час: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua