Нічний обстріл Харкова: семеро постраждалих, серед них 16-річна дівчина (фото)

Загалом унаслідок нічної масованої атаки на Харківщину постраждала 21 людина

Унаслідок влучання ворожої бомби в будинок у Холодногірському районі Харкова постраждали семеро осіб, серед них – 16-річна дівчина. Про це повідомила Нацполіція.

«Ворожий КАБ влучив у дев’ятий поверх житлового будинку. Постраждали семеро людей, серед них 16-річна дівчинка. До медичного закладу доставили чоловіка з уламковими пораненнями», – йдеться в повідомленні.

Наслідки нічного авіаудару окупантів по Харкову,



Кількість поранених на даний час - 7 осіб. pic.twitter.com/Ks3Fc5nNHa — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 28, 2024

Загалом унаслідок нічної масованої атаки на Харківщину постраждала 21 людина, з них п’ятеро дітей. Про це повідомила ДСНС.

«Увечері та вночі ворог завдав ударів по Шевченківському, Салтівському та Холодногірському районах міста Харкова, а також по місту Чугуєву Харківської області. Сталися руйнації та пошкодження житлової інфраструктури», – поінформували рятувальники.

Так, у місті Чугуїв трапилась пожежа в господарчій споруді, яку було оперативно ліквідовано.

У Холодногірському районі Харкова тривають аварійно-рятувальні роботи.

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Наслідки нічного обстрілу Харкова, 28 жовтня 2024 р. фото: Нацполіція, ДСНС

Нагадаємо, у ніч на 28 жовтня окупанти завдали чергового удару по Харкову. За словами міського голови Ігоря Терехова, вибухів було кілька, росіяни влучили у багатоповерховий будинок.