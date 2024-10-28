Нічний обстріл Харкова: семеро постраждалих, серед них 16-річна дівчина (фото)
Загалом унаслідок нічної масованої атаки на Харківщину постраждала 21 людина
Унаслідок влучання ворожої бомби в будинок у Холодногірському районі Харкова постраждали семеро осіб, серед них – 16-річна дівчина. Про це повідомила Нацполіція.
«Ворожий КАБ влучив у дев’ятий поверх житлового будинку. Постраждали семеро людей, серед них 16-річна дівчинка. До медичного закладу доставили чоловіка з уламковими пораненнями», – йдеться в повідомленні.
Наслідки нічного авіаудару окупантів по Харкову,
Кількість поранених на даний час - 7 осіб. pic.twitter.com/Ks3Fc5nNHa
Загалом унаслідок нічної масованої атаки на Харківщину постраждала 21 людина, з них п’ятеро дітей. Про це повідомила ДСНС.
«Увечері та вночі ворог завдав ударів по Шевченківському, Салтівському та Холодногірському районах міста Харкова, а також по місту Чугуєву Харківської області. Сталися руйнації та пошкодження житлової інфраструктури», – поінформували рятувальники.
Так, у місті Чугуїв трапилась пожежа в господарчій споруді, яку було оперативно ліквідовано.
У Холодногірському районі Харкова тривають аварійно-рятувальні роботи.
Нагадаємо, у ніч на 28 жовтня окупанти завдали чергового удару по Харкову. За словами міського голови Ігоря Терехова, вибухів було кілька, росіяни влучили у багатоповерховий будинок.
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