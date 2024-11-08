Удар по Запоріжжю забрав життя дев'яти людей, серед них – однорічний хлопчик

8 листопада у Запоріжжі – День жалоби

Сьогодні у Запоріжжі – День жалоби за загиблими від вчорашнього російського обстрілу

До дев'яти зросла кількість загиблих через атаку росіян на Запоріжжя, серед них і однорічний хлопчик. 42 особи поранені. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 384 удари по 15 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, війська РФ здійснили 16 авіаційних ударів по Запоріжжю, Кушугуму, Степногірську, Новоандріївці, Малій Токмачці, Новодарівці, Роботиному, Новоданилівці та Білогір'ю.

194 БпЛА атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.

Шість обстрілів із РСЗВ завдано по території Роботиного, Малої Токмачки та Новоандріївки.

168 артилерійських ударів прийшлися по Лобковому, Гуляйполю, Оріхову, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Роботиному, Малій Токмачці, Білогір'ю, Малинівці, Новодарівці та Ольгівському.

Упродовж доби окупанти завдали 384 удари по 15 населених пунктах Запорізької області фото: Іван Федоров/Telegram

Надійшло 149 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

«Сьогодні у Запоріжжі День жалоби за загиблими від вчорашнього російського обстрілу обласного центру. Криваві руки ворога забрали життя дев'яти цивільних людей. У тому числі однорічного хлопчика. Вічна памʼять загиблим. Співчуття тим, хто втратив рідних і близьких», – додав Федоров.

Нагадаємо, 7 листопада російська армія завдала п'ять ударів по Запоріжжю. Через атаку окупантів зазнали пошкоджень житлові будинки та медзаклади. Раніше було відомо про чотирьох загиблих і 40 поранених.