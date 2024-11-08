Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по Запоріжжю забрав життя дев'яти людей, серед них – однорічний хлопчик

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Удар по Запоріжжю забрав життя дев'яти людей, серед них – однорічний хлопчик
8 листопада у Запоріжжі – День жалоби
зображення: Іван Федоров/Telegram

Сьогодні у Запоріжжі – День жалоби за загиблими від вчорашнього російського обстрілу

До дев'яти зросла кількість загиблих через атаку росіян на Запоріжжя, серед них і однорічний хлопчик. 42 особи поранені. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 384 удари по 15 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, війська РФ здійснили 16 авіаційних ударів по Запоріжжю, Кушугуму, Степногірську, Новоандріївці, Малій Токмачці, Новодарівці, Роботиному, Новоданилівці та Білогір'ю.

194 БпЛА атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.

Шість обстрілів із РСЗВ завдано по території Роботиного, Малої Токмачки та Новоандріївки.

168 артилерійських ударів прийшлися по Лобковому, Гуляйполю, Оріхову, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Роботиному, Малій Токмачці, Білогір'ю, Малинівці, Новодарівці та Ольгівському.

Упродовж доби окупанти завдали 384 удари по 15 населених пунктах Запорізької області
Упродовж доби окупанти завдали 384 удари по 15 населених пунктах Запорізької області
фото: Іван Федоров/Telegram

Надійшло 149 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

«Сьогодні у Запоріжжі День жалоби за загиблими від вчорашнього російського  обстрілу обласного центру. Криваві руки ворога забрали життя дев'яти цивільних людей. У тому числі однорічного хлопчика. Вічна памʼять загиблим. Співчуття тим, хто втратив рідних і близьких», – додав Федоров.

Нагадаємо, 7 листопада російська армія завдала п'ять ударів по Запоріжжю. Через атаку окупантів зазнали пошкоджень житлові будинки та медзаклади. Раніше було відомо про чотирьох загиблих і 40 поранених.

Теги: Запоріжжя війна обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Демократія має пройти через новий процес актуалізації її значення
Формула вічної України. Якою вона має бути?
3 листопада, 09:25
Мапа бойових дій deepstatemap.live
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 листопада: ситуація на фронті
Сьогодні, 03:19
Росія продовжує тиснути в Курській області
Росіяни просунулись на Курщині, в Феодосії продовжує горіти нафтобаза: головне за ніч
11 жовтня, 07:00
Колишній керівник Театру на Лівому Березі Стас Жирков поїхав закордон у березні 2022 року
Зірковий актор Театру на Лівому березі розказав про ставлення до режисера, який залишив Україну в перші дні війни
16 жовтня, 12:04
Ілюстративне фото
У Сумах пролунали вибухи: російські окупанти влучили у житлові будинки
22 жовтня, 02:02
Донецький «Шахтар» поступився лондонському «Арсеналу» у матчі Ліги Чемпіонів-2024
Нічна атака на Київщину та поразка «Шахтаря»: головне за ніч
23 жовтня, 06:04
Триває 978-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 28 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
28 жовтня, 07:58
Наслідки нічного обстрілу Харкова, 28 жовтня 2024 р.
Нічний обстріл Харкова: семеро постраждалих, серед них 16-річна дівчина (фото)
28 жовтня, 08:44
Норвегія підтримала надання зброї Україні
Слід зняти всі обмеження на використання Україною зброї – МЗС Норвегії
1 листопада, 00:45

Події в Україні

Зеленський відреагував на нічні атаки ворога
Зеленський відреагував на нічні атаки ворога
Удар по Запоріжжю забрав життя дев'яти людей, серед них – однорічний хлопчик
Удар по Запоріжжю забрав життя дев'яти людей, серед них – однорічний хлопчик
На Хмельниччині вночі гриміли вибухи: влада повідомила про наслідки
На Хмельниччині вночі гриміли вибухи: влада повідомила про наслідки
Втрати ворога станом на 8 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 8 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Удар КАБом по Харкову, вибухи у Києві: головне за ніч
Удар КАБом по Харкову, вибухи у Києві: головне за ніч
Ворог окупував ще одне село на Донеччині – DeepState
Ворог окупував ще одне село на Донеччині – DeepState

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 листопада: ситуація на фронті
62K
На Миколаївщині оштрафовано чоловіка, який віз дрова в багажнику авто
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 листопада 2024
34K
Японія «заблокувала» сотні росіян на лайнері біля своїх берегів
11K
День святого Михайла: історія свята, прикмети і заборони, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
7595
Чому американці обрали Трампа? Народна артистка України знайшла шокуюче пояснення

Новини

У Харкові один із КАБів ударив по 12-поверхівці: серед постраждалих – немовля (оновлено)
Сьогодні, 06:56
Мінлива хмарність, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 8 листопада
Сьогодні, 06:00
Саратовську область РФ атакували безпілотники
Сьогодні, 04:44
Ворог атакував Одесу безпілотниками: багато пошкоджень, є поранені
Сьогодні, 01:42
США з союзниками консультуються щодо відповіді на участь військ КНДР у війні проти України
Сьогодні, 00:44
Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2024 року
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua