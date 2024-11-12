Росіяни завдали ударів по Запорізькій області, пошкоджена багатоповерхівка

Попередньо постраждалих немає

Російські війська увечері поцілили по двох районах Запорізької області. Пошкоджено багатоповерховий будинок. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Після 20:00 ворог наніс 6 ударів по території Запорізького та Василівського районів. Попередньо постраждалих немає», – зазначив він.

В одному із населених пунктів пошкоджено багатоповерхівку.

Федоров додав: загальні масштаби пошкоджень від ударів наразі зʼясовуються.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що під час сигналу повітряної тривоги мешканці деяких районів Запоріжжя чули вибухи. Згодом очільник області поінформував про атаку населених пунктів в області та додав, що є руйнування кількох поверхів в багатоповерховому будинку.

Нагадаємо, росіяни також завдали авіаційного удару по об’єкту критичної інфраструктури Шосткинської громади на Сумщині, наразі відсутнє теплопостачання у місті Шостка.