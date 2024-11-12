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Росіяни завдали ударів по Запорізькій області, пошкоджена багатоповерхівка

Ірина Бура
glavcom.ua
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Росіяни завдали ударів по Запорізькій області, пошкоджена багатоповерхівка
фото з відкритих джерел

Попередньо постраждалих немає

Російські війська увечері поцілили по двох районах Запорізької області. Пошкоджено багатоповерховий будинок. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Після 20:00 ворог наніс 6 ударів по території Запорізького та Василівського районів. Попередньо постраждалих немає», – зазначив він.

В одному із населених пунктів пошкоджено багатоповерхівку.

Федоров додав: загальні масштаби пошкоджень від ударів наразі зʼясовуються.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що під час сигналу повітряної тривоги мешканці деяких районів Запоріжжя чули вибухи. Згодом очільник області поінформував про атаку населених пунктів в області та додав, що є руйнування кількох поверхів в багатоповерховому будинку. 

Нагадаємо, росіяни також завдали авіаційного удару по об’єкту критичної інфраструктури Шосткинської громади на Сумщині, наразі відсутнє теплопостачання у місті Шостка.

Теги: Запоріжжя війна будинок Іван Федоров ворог росіяни

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