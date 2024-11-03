Чи пристане Путін на план Трампа щодо припинення війни: аналіз від WP

Трамп ніколи не запропонує Путіну те, що він хоче в Україні

Відносини між США і Росією зайшли в глухий кут

Плани кандидата в президенти США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні можуть бути неприйнятними для РФ. Для самого російського диктатора Володимира Путіна це був би дуже поганий сценарій. Про це повідомляє The Washington Post.

Видання наголошує, що для Путіна вибори у США відбуваються у критичний момент, оскільки він і президент України Володимир Зеленський стикаються зі зростаючим тиском, адже повномасштабна війна триває вже майже три роки.

У WP зазначають, що кандидатура Трампа відповідає порядку денному Москви, оскільки він неодноразово критикував витрати США на допомогу Україні. Однак один із російських чиновників на умовах анонімності повідомив виданню, що «результат цих виборів не змінить ситуацію для Росії».

За його словами, відносини між США і Росією зайшли в глухий кут.

«І всі стали заручниками цього – навіть Путін», – сказав анонімний співрозмовник.

Водночас видання зауважило, що перемога Трампа може бути пов’язана з ризиком для Росії. Неясно, чи погодиться Путін на будь-яку угоду, запропоновану Трампом для припинення війни, а це своєю чергою може призвести до розладу між ними.

Зокрема, ексрадники Трампа, Фред Флейц і генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлогг, озвучили план, що передбачає тимчасове припинення вогню на нинішній лінії фронту. При цьому Україну змусять піти на мирні переговори з РФ, щоб продовжувати отримувати західну зброю.

Ці пропозиції різко розкритикували за передачу територій Києва Росії, проте аналітики вважають, що «для Путіна це дуже поганий сценарій», оскільки «він не хоче території, він хоче Україну».

На їхню думку, можливі переговори між РФ і США щодо України зайдуть у глухий кут і «Трамп ніколи не запропонує Путіну те, що він хоче в Україні».

Нагадаємо, кандидат у президенти від республіканців Дональд Трамп може зазнати поразки на виборах через те, що не приділяє достатньої уваги виборцям-жінкам, які, як правило, голосують активніше, ніж чоловіки. Відзначається, що Трамп уникав участі в онлайн- і телепередачах, орієнтованих на жіночу аудиторію, натомість він здебільшого з'являвся на праворадикальних шоу, які більше цікавлять молодих чоловіків.

До слова, кандидат у президенти США Дональд Трамп може передчасно оголосити про свою перемогу на виборах. На цей випадок демократи готують «швидку відповідь». Про це повідомляє Reuters.

Також частина посадовців Офісу президента вважають, що Володимир Зеленський зможе схилити Дональда Трампа на свій бік, якщо той вдруге стане президентом США.