Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Сумщини, Шостка залишилась без тепла
Наслідки атаки уточнюються
Росіяни завдали авіаційного удару по об’єкту критичної інфраструктури Шосткинської громади на Сумщині, наразі відсутнє теплопостачання у місті Шостка. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.
«Сьогодні, 12 листопада ворог завдав авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинської громади, застосувавши БпЛА типу «Шахед». Зокрема, наразі відсутнє теплопостачання у місті Шостка», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, наслідки атаки уточнюються, на місці працюють аварійно-рятувальні служби.
Таж застосовуються заходи оперативного реагування задля якнайскорішого відновлення подачі тепла.
Нагадаємо, окупанти скинули дві керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Ямпільської громади Шосткинського району. З-під зруйнованої іншої будівлі тіло загиблої людини деблокували співробітники ДСНС.
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