Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Сумщини, Шостка залишилась без тепла

Наслідки атаки уточнюються

Росіяни завдали авіаційного удару по об’єкту критичної інфраструктури Шосткинської громади на Сумщині, наразі відсутнє теплопостачання у місті Шостка. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

«Сьогодні, 12 листопада ворог завдав авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинської громади, застосувавши БпЛА типу «Шахед». Зокрема, наразі відсутнє теплопостачання у місті Шостка», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, наслідки атаки уточнюються, на місці працюють аварійно-рятувальні служби.

Таж застосовуються заходи оперативного реагування задля якнайскорішого відновлення подачі тепла.

Нагадаємо, окупанти скинули дві керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Ямпільської громади Шосткинського району. З-під зруйнованої іншої будівлі тіло загиблої людини деблокували співробітники ДСНС.