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Дрони атакували Підмосков’я: виникли пожежі (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Дрони атакували Підмосков’я: виникли пожежі (відео)
Безпілотники атакували Підмосков’я
фото: скріншот з відео

В аеропортах «Внуково» та «Домодєдово» введено план «Ковьор»

Вранці, 10 листопада, протиповітряна оборона міноборони РФ нібито збила 25 безпілотники у передмісті Москви. Про це повідомляє мер російської столиці Сергій Собянін.

О 08:35 мер зауважив, що російськими силами ППО в Раменському міському окрузі начебто було відбито атаку ще трьох безпілотників, які летіли на Москву. Наразі загальна сума нібито збитих дронів складає 25.

До того ж в аеропортах «Внуково» та «Домодєдово» введено план «Ковьор». 

Російські пабліки публікують наслідки атаки. Зауважується, що зокрема, у підмосковному Софіїному внаслідок атаки БпЛА горять два житлові будинки. Також очевидці повідомляють про пожежу в районі Кратове під Жуковським у Підмосков'ї.

Нагадаємо, що 9 листопада у Тульській області РФ було атаковано хімкомбінат в місті Алексін. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

 

Теги: росія Україна Москва аеропорт росіяни безпілотник війна

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