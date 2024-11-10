Дрони атакували Підмосков’я: виникли пожежі (відео)

В аеропортах «Внуково» та «Домодєдово» введено план «Ковьор»

Вранці, 10 листопада, протиповітряна оборона міноборони РФ нібито збила 25 безпілотники у передмісті Москви. Про це повідомляє мер російської столиці Сергій Собянін.

О 08:35 мер зауважив, що російськими силами ППО в Раменському міському окрузі начебто було відбито атаку ще трьох безпілотників, які летіли на Москву. Наразі загальна сума нібито збитих дронів складає 25.

До того ж в аеропортах «Внуково» та «Домодєдово» введено план «Ковьор».

Російські пабліки публікують наслідки атаки. Зауважується, що зокрема, у підмосковному Софіїному внаслідок атаки БпЛА горять два житлові будинки. Також очевидці повідомляють про пожежу в районі Кратове під Жуковським у Підмосков'ї.

Нагадаємо, що 9 листопада у Тульській області РФ було атаковано хімкомбінат в місті Алексін. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.