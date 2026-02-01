Головна Країна Події в Україні
РФ встановила у січні рекорд ракетних ударів: скільки балістики було випущено

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
РФ встановила у січні рекорд ракетних ударів: скільки балістики було випущено
У січні РФ атакувала Україну 91 балістичною ракетою – це найбільший показник за весь час повномасштабної війни
Балістика стала основним засобом повітряного терору та ключовим викликом для української ППО

Упродовж січня 2026 року російські війська застосували по Україні рекордну кількість балістичних засобів ураження. Загалом за місяць було випущено 91 балістичну ракету – це найбільший показник за весь час повномасштабної війни. Як інформує «Главком», про це повідомив військовий експерт Олександр Коваленко.

У перший тиждень січня противник використав 18 балістичних ракет, з яких силам ППО вдалося збити лише одну. Протягом другого тижня РФ застосувала 38 ракет типу 9М723 і KN-23, а також 5В55 із комплексів С-300 – загалом було знищено 11 цілей. У третій тиждень місяця з 23 запущених балістичних ракет сили протиповітряної оборони збили 14. В останній тиждень і наприкінці січня противник застосував ще 12 ракет, з яких було знищено п’ять.

Таким чином, січневий показник перевищив попередній рекорд, зафіксований у жовтні 2025 року, коли РФ застосувала 89 балістичних ракет.

Аналітик зазначає, що балістичні засоби ураження фактично стали основним інструментом ракетного терору Росії, витіснивши крилаті ракети Х-101 та 3М14 «Калібр». У січні балістичних пусків було більше, ніж застосувань Х-101 і «Калібрів» разом узятих.

Зокрема, ракети Х-101 російські війська застосували лише в ніч на 20 січня – 15 одиниць, з яких було збито 13. «Калібри» запускалися в ніч на 9 січня – 22 ракети, з яких сили ППО знищили 10.

У підсумку балістичні ракети застосовувалися майже у 2,5 рази частіше, ніж дозвукові крилаті, та фактично щодня. Фахівці наголошують, що протидія балістичним загрозам може стати одним із ключових викликів для української протиповітряної оборони 2026 року, адже противник системно нарощує удари саме цим типом озброєння.

Раніше президент України Володимир Зеленський підбив підсумки надважкого першого місяця року. За його даними, лише протягом січня Росія застосувала проти українських міст та інфраструктури понад 6 тис. ударних дронів, близько 5 500 керованих авіаційних бомб (КАБ) та 158 ракет різних типів. 

Також Росія під час обстрілу України в ніч проти 24 січня застосувала широкий спектр ракетного озброєння. Серед уламків знайдені як новітні «експериментальні» зразки, так і ракети, виготовлені буквально кілька днів тому – на початку 2026 року.

Теги: росія рекорд Володимир Зеленський президент озброєння балістичні ракети

