Міністр фінансів США пояснив, за якої умови можливе посилення санкцій проти РФ

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон розгляне можливість посилення санкцій проти Росії

Офіційний Вашингтон розгляне можливість посилення санкцій проти Росії. І все залежить від перебігу мирних переговорів, що тривають між Україною та Росією. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, пише «Главком» із посиланням на трансляцію агенції Reuters.

За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, запровадження обмежень залежатиме від перебігу мирних переговорів.

Бессента запитали, чи будуть запровадженні санкції проти тіньового флоту РФ. «Я візьму це до уваги. Ми подивимося, як розвиватимуться мирні переговори», – відповів він.

При цьому Бессент зазначив, що запроваджені адміністрацією Трампа санкції проти нафтових компаній «Роснефть» та «Лукойл», допомогли залучити Росію за стіл переговорів.

Зауважимо, днями висока представниця ЄС Кая Каллас анонсувала, що 24 лютого Євросоюз планує ухвалити 20-й пакет санкцій. Серед іншого європейські країни пропонують різні санкції, у тому числі повну заборону морських послуг, а також питання енергетичних санкцій та мінеральних добрив.

Нагадаємо, Трамп хоче, аби Конгрес якомога швидше ухвалив закон, який передбачає суворіші вимоги для реєстрації виборців та права голосу. Офіційні відповіді від лідерів Конгресу або позиція Демократичної партії щодо пропозицій Трампа поки не оприлюднені. Серед політиків нині тривають дискусії щодо цього питання.