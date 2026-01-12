Головна Спорт Новини
У Чечні на турнірі з боротьби сталася масова бійка між глядачами та спортсменами (відео)

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
У Чечні на турнірі з боротьби сталася масова бійка між глядачами та спортсменами (відео)
До бійки борців швидко підключилися вболівальники

Причиною сутички став фінал у категорії до 21 року між спортсменом з Осетії Ванієвим та представником Чечні Алхоєвим

На юніорській першості Північно-Кавказького федерального округу з вільної боротьби у Грозному (Чечня, РФ) сталася масова бійка вболівальників та спортсменів. Про це повідомляє «Главком».

Причиною сутички став фінальний бій у категорії до 21 року між спортсменом з Осетії Давидом Ванієвим та представником Чечні Турпалом Алхоєвим. Перемогу у цій зустрічі здобув Ванієв, проте одразу після закінчення зустрічі спортсмени вступили у словесний конфлікт, який переріс у бійку.

Також до сутички підключилися вболівальники.

За попередніми даними, у бійці взяли участь близько 30 людей. 

Інцидент розглядатиметься оргкомітетом турніру з метою визначення дисциплінарних заходів.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

