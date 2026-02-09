Головна Техно Девайси
У США стартує судовий процес щодо шкідливого впливу Instagram і YouTube

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
У США стартує судовий процес щодо шкідливого впливу Instagram і YouTube
У Лос-Анджелесі розпочався судовий процес щодо залежності від Instagram та YouTube
Судовий процес може стати показовим щодо того, чи нестимуть великі технологічні компанії відповідальність за вплив своїх сервісів на дітей та підлітків

У штаті Каліфорнія розпочинається розгляд справи проти платформ платформ Instagram і YouTube. Йдеться про про можливу шкоду психічному здоров’ю користувачки через їхній «залежний дизайн». Про це повідомляє агенція Reuters, інформує «Главком».

Повідомляється, що 20-річна жінка, ідентифікована як KGM, подала позов проти компанії Meta Platforms, якій належать Facebook та Instagram, а також проти власника Google і YouTube холдингу Alphabet.

Вона стверджує, що привабливий дизайн платформ зробив її залежною від них у молодому віці. Мовляв, додатки підживлювали її депресію та суїцидальні думки. Тож вона прагне притягнути компанії до відповідальності.

Адвокати жінки прагнуть довести, що компанії недбало поставилися до розробки додатків, що вони не попередили громадськість про ризики, і що платформи були суттєвим фактором у її травмах. Якщо їм це вдасться, присяжні розглянуть питання про присудження їй компенсації за біль і страждання, а також можуть накласти штрафні санкції.

Очікується, що генерального директора Meta Platforms Марка Цукерберга викликають як свідка на судовому процесі, який, ймовірно, триватиме до березня. TikTok та Snap уклали угоду з KGM до початку судового розгляду.

Зазначимо, компанія Meta заблокувала в соцмережах близько 550 тисяч акаунтів за лічені дні після того, як 9 грудня в Австралії набула чинності заборона на соцмережі для дітей.

Нагадаємо, пропаганда Кремля охопила майже половину політичного сегмента німецького Telegram. Згідно з розслідуванням видань The Insider та «Новая газета – Европа», проросійські наративи поширює розгалужена мережа каналів, пов’язана з медіахолдингом RT. 

Значне зростання їхньої аудиторії було зафіксовано після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Журналісти зазначають, що адміністратори деяких ресурсів мають прямий стосунок до підрозділів російської військової розвідки (ГРУ) та спеціалізуються на поширенні дезінформації.

Загалом аналітики виявили близько 330 каналів, які систематично транслюють кремлівську повістку. Хоча частина з них присвячена неполітичним темам, більшість працює виключно в німецькому соціально-політичному контексті та орієнтована на місцевих мешканців, а не на російськомовну діаспору. За даними агрегатора Telemetr, у категоріях «Новини та ЗМІ» та «Політика» на прокремлівські пабліки припадає 49% усієї німецької аудиторії месенджера.

 

