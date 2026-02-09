У США стартує судовий процес щодо шкідливого впливу Instagram і YouTube

Судовий процес може стати показовим щодо того, чи нестимуть великі технологічні компанії відповідальність за вплив своїх сервісів на дітей та підлітків

У штаті Каліфорнія розпочинається розгляд справи проти платформ платформ Instagram і YouTube. Йдеться про про можливу шкоду психічному здоров’ю користувачки через їхній «залежний дизайн». Про це повідомляє агенція Reuters, інформує «Главком».

Повідомляється, що 20-річна жінка, ідентифікована як KGM, подала позов проти компанії Meta Platforms, якій належать Facebook та Instagram, а також проти власника Google і YouTube холдингу Alphabet.

Вона стверджує, що привабливий дизайн платформ зробив її залежною від них у молодому віці. Мовляв, додатки підживлювали її депресію та суїцидальні думки. Тож вона прагне притягнути компанії до відповідальності.

Адвокати жінки прагнуть довести, що компанії недбало поставилися до розробки додатків, що вони не попередили громадськість про ризики, і що платформи були суттєвим фактором у її травмах. Якщо їм це вдасться, присяжні розглянуть питання про присудження їй компенсації за біль і страждання, а також можуть накласти штрафні санкції.

Очікується, що генерального директора Meta Platforms Марка Цукерберга викликають як свідка на судовому процесі, який, ймовірно, триватиме до березня. TikTok та Snap уклали угоду з KGM до початку судового розгляду.

Зазначимо, компанія Meta заблокувала в соцмережах близько 550 тисяч акаунтів за лічені дні після того, як 9 грудня в Австралії набула чинності заборона на соцмережі для дітей.

