Ефект гола «Реалу»: Трубін увійшов до топ-5 найпопулярніших українських футболістів в Instagram

Сторінка Анатолія Трубіна в Instagram налічує понад 400 тисяч читачів

Воротар «Бенфіки» Анатолій Трубін увійшов до топ-5 українських футболістів із найбільшою кількістю підписників у Instagram. Про це повідомляє «Главком».

Надважливий гол Трубіна у ворота мадридського «Реала» приніс йому понад 140 тисяч підписників у соціальній мережі Instagram. До єврокубкового поєдинку за відповідною сторінкою 24-річного українця стежили 287 тисяч, тоді як станом на сьогодні, 5 лютого 2026 року, воротар має 428 тисяч читачів.

Найпопулярнішим українським футболістом в Instagram залишається Андрій Лунін із мадридського «Реала» (4,2 млн). Далі йдуть Олександр Зінченко з «Аякса» (2,4 млн) і Михайло Мудрик із «Челсі» (1,8 млн). Топ-5 закриває Артем Довбик із Роми (353 тисячі), тоді як Андрій Ярмоленко з київського «Динамо» (334 тисячі) зараз перебуває на шостій сходинці.

Нагадаємо, Трубін представляє збірну України (26 матчів). Для виходу на чемпіонат світу-2026 їй необхідно подолати ще двох суперників. У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде в трьох країнах Північної Америки в 2026 році.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. У другому таймі Україна забила два голи та продовжила боротьбу за путівку на Мундіаль.