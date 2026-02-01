Головна Країна Події в Україні
Посол ЄС емоційно розповіла правду про перемир’я та ситуацію в Україні

Надія Карбунар
Посол ЄС емоційно розповіла правду про перемир’я та ситуацію в Україні
Росія не поважає жодних домовленостей, зауважила Катаріна Матернова
Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що російські атаки тривають по всій території України на тлі мирних переговорів, а Росія «не поважає жодних домовленостей». Про це повідомляє «Главком».

Вона нагадала, що за ніч сили РФ вкотре атакували Україну, запустивши 90 дронів – 14 з них вразили дев’ять місць.

«Усе це відбувається в той час, коли світ говорить про потенційне припинення вогню. У Києві термометр сьогодні показує мінус 14 градусів Цельсія. Вже майже місяць сотні тисяч людей у столиці живуть в умовах холоду, без стабільного опалення та електроенергії. Мерзнуть у власних квартирах та будинках. Ситуація нестерпна. Сьогоднішня атака – це ще один доказ того, що «припинення вогню» не існує. Росія не поважає жодних домовленостей. Жодна з його обіцянок не дотримується», – написала Катаріна Матернова.

В опублікованому відео посолка зауважила, що Євросоюз намагається допомогти – минулого тижня привезли понад 400 генераторів, ще 500 вже в дорозі, але це «лише невелика допомога цій героїчній нації, яка випробовується російськими атаками на енергетичну інфраструктуру, на залізницю, на їхні будинки».

Раніше президент України Володимир Зеленський підбив підсумки надважкого першого місяця року. За його даними, лише протягом січня Росія застосувала проти українських міст та інфраструктури понад 6 тис. ударних дронів, близько 5 500 керованих авіаційних бомб (КАБ) та 158 ракет різних типів. 

Нагадаємо, протягом минулої доби відбулося 338 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Теги: росія опалення військові Володимир Зеленський Європа

