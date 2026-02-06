Росія підпільно домовляється щодо України з деякими лідерами Європи

Лавров заявив про підпільні контакти у Європі щодо України

Москва нібито має таємні контакти з деякими лідерами Європи і що вони говорять про закінчення російської війни проти України. Принаймні про таку можливість очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив одному з пропагандистських каналів РФ. Про це повідомляє «Главком».

Глава закордонного відомства Сергій Лавров не приховує, що РФ активно контактує з деякими лідерами європейських країн щодо завершення війни в Україні. Щоправда, при цьому він не називає подробиць.

«Не буду приховувати, у нас є контакти з деякими лідерами Європи. Вони дзвонять, просять про ці розмови не оголошувати. Деякі навіть тут з'являються. І так підпільно контактують», – заявив Лавров.

Разом з тим він підкреслив, що заяви європейських лідерів під час таких закритих переговорів практично не відрізняються від того, що вони говорять публічно.

Нагадамо, Лавров висміяв дипломатію Макрона на тлі таємного візиту його радника до Москви. В інтерв’ю телеканалу RT глава російського МЗС назвав публічні заяви французького президента про плани зателефонувати Володимиру Путіну «жалюгідною дипломатією» та «піар-кампанією». За словами Лаврова, Путін завжди готовий відповісти на дзвінок, якщо йдеться про серйозні пропозиції, проте публічні анонси таких розмов він вважає несерйозними.