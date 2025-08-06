Instagram заблокував сімох українських блогерів за рекламу казино

Інфлюенсери систематично просували онлайн-казино через історії в Instagram

Компанія Meta спільно з державним агентством PlayCity заблокувала сім акаунтів Instagram-блогерів за рекламу казино. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

Як зазначається, заблоковані блогери систематично просували онлайн-казино через історії в Instagram, публікуючи відео з виграшами й залишаючи активні посилання на сайти. Це є порушенням закону, адже рекламувати азартні ігри в Україні можна лише на вичерпному переліку рекламних майданчиків.

Крім того, такий рекламний контент повинен мати позначку вікового обмеження 21+. Також заборонено рекламувати бонуси, заклики до гри, обіцянки легкого заробітку тощо, а щонайменше 15% повідомлення має містити попередження про ігрову залежність.

Нагадаємо, в Україні запрацювало державне агентство «ПлейСіті»: його створили замість ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Метою «ПлейСіті» є зробити ринок азартних ігор і лотерей прозорим та контрольованим. Керівником держагентства став Геннадій Новіков, який до цього обіймав посаду заступника керівника апарату КРАІЛ.

Державне агентство «ПлейСіті» оштрафувало вісім ліцензованих казино на загальну суму 3,2 млн грн за порушення закону про державне регулювання азартних ігор.

Як відомо, у грудні 2024 року працівники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого. Він підозрюється у пособництві державі-агресорці і незаконному зберіганні наркотиків. Також у Рудого під час обшуку знайшли чималу кількість речовин, схожих на наркотичні.

Вже 15 січня 2025 року правоохоронці затримали та повідомили про підозру у пособництві РФ члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Як повідомляв «Главком» йдеться про Євгена Яхнія. За даними правоохоронців, член комісії разом з головою КРАІЛ упродовж тривалого часу не вживав заходів щодо анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності в мережі інтернет.

До слова, 12 807 українців наразі перебуває у реєстрі лудоманів. За рік перелік збільшився утричі: реєстр поповнився на 9 389 осіб, а 1 496 були виключені через завершення строку обмеження.