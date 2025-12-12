Головна Скотч Шоу-біз
Блогерку Алхім оштрафовано на ₴67,2 млн за просування казино в Instagram

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Алхім отримала штраф за незаконну рекламу казино
PlayCity оштрафувало блогерку за порушення правил реклами азартних ігор

Українську блогерку Анну Алхім оштрафували на загальну суму ₴67,2 млн за розміщення незаконної реклами казино в соцмережах і на сайтах. Порушники мають три місяці для добровільної сплати штрафу або оскарження рішення. Про це повідомляє Міністерство цивільної трансформації України.

Протягом останніх шести місяців PlayCity провів моніторинг контенту, що порушує вимоги щодо реклами азартних ігор, та виявив низку порушень. Серед оштрафованих – блогерка Анна Алхім, яка просувала казино на своїх акаунтах в Instagram, де її аудиторія перевищує пів мільйона підписників.

Величезна увага приділяється блогерам, адже вони мають значний вплив на аудиторію, особливо молодь. Порушення включають демонстрацію інтерфейсу гри, ставок чи виграшів, рекламу нелегальних організаторів та обіцянки легкого доходу через азартні ігри.

Голова PlayCity Геннадій Новіков зазначив, що організація продовжує боротися з нелегальною рекламою.

Штрафи, якщо їх не сплатити добровільно, передадуть до виконавчої служби для примусового стягнення. Раніше під санкції також потрапили блогери Сімбочка, Русалочка ХL та телеграм-канал «Труха Україна».

Нагадаємо, що народна депутатка Наталія Піпа подала депутатське звернення до правоохоронців з проханням надати правову оцінку висловлюванням блогерки Анни Алхім. 

Українська блогерка Ганна Алхім повідомила про переїзд до Об’єднаних Арабських Еміратів. За її словами, вона планує жити в Дубаї й не збирається повертатися в Україну. 

