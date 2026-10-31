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На Закарпатті чоловік отримав вісім років в'язниці через 16-секундне відео

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Закарпатті чоловік отримав вісім років в'язниці через 16-секундне відео
За поширення інтимного відео чоловік відсидить вісім років
фото з відкритих джерел

Обвинувачений намагався втекти від правосуддя за кордон

У Закарпатській області до восьми років позбавлення волі засудили чоловіка, який зняв на відео інтимні кадри з неповнолітньою та намагався втекти за кордон. Про це йдеться у вироку Берегівського райсуду Закарпатської області, інформує «Главком» із посиланням на tsn.ua.

Як встановило досудове розслідування та підтвердив суд, влітку 2023 року обвинувачений перебував у салоні автомобіля моделі «ВАЗ» біля піщаного озера неподалік вулиці Окремий Хутір у Берегові. Разом із ним у транспортному засобі перебували інші особи та 14-річна дівчина.

Під час розпусних дій та статевого акту між неповнолітньою та іншим молодиком обвинувачений здійснив відеознімання інтимного процесу на власний мобільний телефон. Потерпіла дівчина та інші учасники просили його припинити зйомку, однак він продовжив фіксацію.

У листопаді 2023 року виготовлений відеофайл тривалістю 16 секунд був розповсюджений обвинуваченим через мережу інтернет та месенджер WhatsApp, унаслідок чого запис потрапив до сторонніх осіб та родичів дівчини.

У судовому засіданні обвинувачений заперечував свою вину та стверджував, що не був присутнім під час вказаних подій. Однак його винуватість була повністю доведена свідченнями неповнолітньої потерпілої та протоколами впізнання за фотознімками, показами свідків, які отримали відеозапис у месенджері, висновками мистецтвознавчих та судово-психіатричних експертиз, що підтвердили наявність матеріалів дитячої порнографії, а також протоколами огляду мобільних пристроїв та допитів інших учасників події.

Крім того, 19 вересня 2026 року обвинувачений разом із групою осіб був затриманий прикордонниками за 500 метрів від державного кордону на околиці села Дийда при спробі незаконно перетнути кордон України з Угорщиною в пішому порядку. Цю дію суд розцінив як намагання сховатися від правосуддя та уникнути кримінальної відповідальності.

У результаті Берегівський районний суд Закарпатської області визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301-1 Кримінального кодексу України (виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії).

Суд ухвалив призначити обвинуваченому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі з позбавленням права займатися будь-якою діяльністю, пов'язаною з навчанням дітей, їх вихованням та організацією дозвілля строком на три роки.

Запобіжний захід із цілодобового домашнього арешту замінили на тримання під вартою, затримавши засудженого негайно в залі суду. Також із нього на користь держави стягнули 1 989 грн 75 коп. процесуальних витрат за проведення експертиз.

Термін відбування покарання обчислюється від моменту затримання – 22 жовтня 2026 року.

Нагадаємо, в Одесі до іспитового терміну засудили жінку, яка знімала пікантні відео, перебуваючи в місцевому СІЗО.

Також у Луцьку 66-річний пенсіонер влаштував місце розпусти у власному помешканні. 

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Теги: розслідування правосуддя кордон інтим відео виготовлення

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