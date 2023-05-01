Росіяни втікають із Білорусі: яка ситуація біля кордону

Кількість військовослужбовців збройних сил Росії на території Білорусі значно менша, ніж це було ще кілька місяців тому

Українські прикордонники не втрачають пильності і готовності реагувати на будь-які загрози

Кількість російських бойовиків на території Білорусі значно зменшилась за останній час. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі інформаційного телемарафону.

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«Кількість військовослужбовців збройних сил Росії на території Білорусі значно менше, ніж це було ще кілька місяців тому. Раніше, за нашими даними, їх там перебувало близько 10-11 тис. військовослужбовців. На даний момент – це близько 2 тис. 800 військовослужбовців, які, як правило, задіяні на полігонах до навчання», – акцентував Демченко.

Він зазначив, що після завершення навчання на території Білорусі, підрозділи російських військ повертаються на територію РФ і в подальшому відправляються на схід України, де тривають найгарячіші бої. «Росія, тих, хто завершує підготовку, перекидає на свою територію для того, щоб відправити їх на Схід нашої країни, де ведуться повномасштабні бойові дії», – підкреслив Демченко.

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За словами речника Держприкордонслужби, на даний момент ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою, проте українські прикордонники не втрачають пильності і готовності реагувати на будь-які загрози.

«Ми не відмічаємо, що по той бік кордону у росіян є необхідне ударне угрупування, яке б могло здійснити вторгнення на територію нашої країни. Але, ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, бо ми добре пам’ятаємо 24 лютого минулого року, коли Білорусь, білоруські прикордонники так люб’язно відкрили свій кордон і дозволили російським колонам вторгнутись на територію нашої держави і з цього напрямку», – зазначив Демченко.

Він додав, що продовжується укріплення лінії кордону з Білоруссю, а також прикордоння, що дозволить українським силам оборони стримати можливі атаки ворога з цього напрямку.

«Ми продовжуємо укріплювати, як і раніше, як лінію державного кордону безпосередньо в інженерно-фортифікаційному відношенні, так і прикордоння. Для того, щоб підрозділи державної прикордонної служби - наші військовослужбовці, а також підрозділи інших складових сил оборони, зокрема, і ЗСУ, і Національної гвардії, мали всі можливості відбити будь-які атаки, якщо такі відбудуться на цьому напрямку», – акцентував Демченко.

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Нагадаємо, триває 432-га доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Цієї доби Росія завдала чергового масованого ракетного удару по цивільних об’єктах нашої держави. Російський агресор цинічно продовжує застосовувати тактику терору. Загалом, протягом доби, противник завдав 19 ракетних ударів (нашими захисниками успішно знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), завдав 13 авіаційних ударів та здійснив 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Нажаль, є загиблі та поранені з числа цивільного населення, серед них і діти.