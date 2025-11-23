Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов

Ротація російських сил у Венесуелі триває вже багато років

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Російська Федерація продовжує утримувати та розширювати свій військовий контингент у Венесуелі. Він повідомив це у коментарі виданню The War Zone, пише «Главком».

За словами Буданова, у Венесуелі перебуває понад 120 російських військовослужбовців. Їх очолює генерал-полковник Олег Макаревич, командувач так званої оперативної групи «Екватор» Міністерства оборони РФ.

Російський контингент виконує роль військових радників та інструкторів, керуючи підготовкою венесуельських силовиків. Це включає підготовку піхоти, спецпідрозділів, операторів БПЛА, а також роботу з розвідкою та зв'язком.

Макаревич і близько 90 військових розміщені у Каракасі, решта – на об’єктах у Маракайбо, Ла-Ґуайрі та на острові Аведес. Кирило Буданов наголосив на тому, що генерал-полковник Олег Макаревич є ключовою фігурою, відомою своєю злочинною діяльністю в Україні. Під час повномасштабного вторгнення в Україну Макаревич командував угрупованням військ «Дніпро» і «саме він у червні 2023 року організував підрив Каховської ГЕС».

Начальник ГУР зазначив, що ротація російських сил у Венесуелі триває вже багато років і не є лише реакцією на посилення американської військової присутності. Він також припустив, що Росія може використовувати цю присутність для прямого діалогу з Вашингтоном, прикриваючись своїми військовими в країні.

