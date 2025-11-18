Головна Світ Політика
«Вступаємо в третю ядерну епоху»: США заявили про початок нових перегонів озброєнь

Ірина Озтурк
glavcom.ua
США повільно реагували на нові загрози
WSJ заявила про початок нових перегонів озброєнь

Нові перегони озброєнь розпочалися, тепер США мають готуватися до протистояння з Росією та Китаєм. Як пише «Главком», про це повідомила американська газета The Wall Street Journal.

У той час як Росія і США досі дотримуються деяких обмежень щодо контролю над озброєннями, таких як Договір СНО-ІІІ, термін дії якого закінчується в лютому, Китай, не пов'язаний жодними зобов'язаннями, тихо, але стрімко виривається вперед. За американськими оцінками, до середини 2030-х років КНР досягне зразкового паритету зі США за кількістю розгорнутих ядерних боєзарядів, йдеться у матеріалі.

Міцні відносини між Москвою та Пекіном вже створили безпрецедентний рівень стратегічної невизначеності для США та їх європейських та азіатських союзників. Ця настороженість посилюється сумнівами союзників Вашингтона у прихильності президента США Дональда Трампа до зобов'язань щодо взаємної оборони, зазначає WSJ.

«Зараз ми рухаємося до нарощування ядерних арсеналів, а не до їх скорочення. Ми вступаємо в третю ядерну епоху, яка буде більше схожа на холодну війну, ніж на 1990-і та 2000-і роки», – вважає директор Центру Скоукрофта Атлантичної ради та колишній співробітник Пентагону.

Інші експерти заявили, що США повільно реагували на нові загрози і вся їхня програма ядерної модернізації будувалася на переконанні, що країна продовжить скорочувати озброєння з Росією, і що Китай і Північна Корея не становитимуть загрози для позиції США, проте ця думка виявилася помилковою.

До слова, Китайська Народна Республіка надала допомогу Білорусі у налагодженні виробництва близько пів мільйона заготовок для снарядів, які надалі призначені для використання Росією. Про це повідомив Матвій Купрейчик, громадський представник організації колишніх співробітників білоруських силових структур BelPol.

Раніше стало відомо, що Російська Федерація використовує обладнання з Японії, Китаю та Тайваню при виробництві КАБів, ракет та артилерійських боєприпасів. 

