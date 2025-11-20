Головна Світ Політика
Чи є у Путіна двійники? Кирило Буданов дав відповідь

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Чи є у Путіна двійники? Кирило Буданов дав відповідь
Очільник ГУР заявив, що Путін фізично не міг бути присутній на недавніх заходах
Очільник ГУР прокоментував недавні появи Путіна на публіці

У суспільстві часто обговорюють чутки та роблять припущення щодо можливих двійників російського диктатора Володимира Путіна. Чи можуть ці чутки бути правдою, прокоментував очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов у інтерв’ю для «24 каналу», пише «Главком».

За словами голови ГУР, він звернув увагу на недавні появи Путіна на публіці. Річ у тім, що заходи в Москві та на Далекому Сході відбулися з річницею лише у пів години. Це викликало в Кирила Буданова сумніви щодо реальної присутності Путіна в тих місцях. Він стверджує, що фізично це не можливо. «Усі розуміють, що це просто фізично неможливо зробити, але нікого ніколи це не зупиняло, як-то кажуть», – сказав голова ГУР.

Він також пояснив, що саме для таких подій та речей потрібен двійник. Це дає можливість не витрачати час президента, а також захистити його, якщо на заході йому може щось загрожувати. Тож на деяких подіях дійсно може з’явитися двійник лідера, а не він сам.

Раніше в мережі часто з’являлися викриття, що протягом 2025 року Росія публікувала відеозаписи свого диктатора, які були записані заздалегідь, тобто транслювалися не в реальному часі. Наприклад, на деяких відеозаписах російська конституції та інших книжки кожного разу були на різних місцях. Також Путін міг з’являтися протягом одного й того ж дня з різними деталями одягу. Кирило Буданов пояснює, що такі дії могли бути викликані браком часу. Тому деякі виступи записують завчасно, а потім поступово публікують.

Також Кирило Буданов назвав людину, без якої війна в Україні не завершиться. Він вважає, що лише втручання президента США Дональда Трампа може стати вирішальним фактором у припиненні бойових дій в Україні. Буданов підкреслив, що зберігає свою позицію щодо американського лідера. За його словами, дії Трампа є «максимально системними й послідовними», і оцінювати його виключно за медійними образами – помилково.

Раніше «Главком» розповідав про те, що Путін пообіцяв росіянам життя до 150 років. Таку заяву зробив російський диктатор Володимир Путін, виступаючи на конференції «Сбера» AI Journey-2025. Обіцянка диктатора прозвучала на тлі рекордного скорочення тривалості життя в Росії: згідно з даними Росстату, минулого року показник знизився майже на сім місяців – до 72,84 року.

Теги: росія путін Кирило Буданов

