Буданов поділився кадрами повернення 31 громадянина України, яких утримували у Білорусі

Жінки й чоловіки, засуджені до строків від двох до 11 років, нарешті на рідній землі

Глава Головного управління розвідки особисто зустрів звільнених українців

Україна повернула додому 31 громадянина своєї країни, яких утримували на території Білорусі. Людей приїхав зустріти особисто глава Головного управління розвідки Міністерсва оборони України Кирило Буданов. Про це повідомляє «Главком».

«Жінки й чоловіки, засуджені до строків від двох до 11 років, нарешті на рідній землі. Наймолодшій звільненій – усього 18 років. Вітаю вдома», – написав Буданов.

Він також висловив подяку США та президенту Дональду Трампу за сприяння у поверненні громадян України додому.

Зазначимо, що на відео опубліковане Будановим видно, як він зустрів наших людей з обміну. Зокрема, на кадрах глава ГУР забирає 18-річну Марію.

Як відомо, дівчина переїхала з сім'єю з України до Білорусі в 2022 році. Там її звинуватили за статтею 289 (акт тероризму) КК.

Згідно з пропагандистським фільмом «Діти на прицілі. Завербовані ворогом» на телеканалі ОНТ, Марія є однією з семи підлітків, затриманих за «співпрацю з українськими спецслужбами».

Вона нібито створила створила «анархістський осередок «Чорні солов'ї'» під керівництвом «Національної визвольної армії України» для здійснення диверсій у Білорусі та Росії. На момент затримання неповнолітній було 16 років.

Нагадаємо, 22 листопада відбувся успішний захід із повернення цивільних осіб із Білорусі. За результатами переговорів, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повернув в Україну 31 громадянина.

Напередодні білоруський диктатор Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 31 громадянина України.