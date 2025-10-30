Безпека в Інтернеті. Дослідження показало головну проблему серед підлітків

Більшість респондентів оцінюють свою безпеку в інтернеті як високу

Онлайн-вербування підлітків сьогодні є актуальним, адже російські спецслужби продовжують маніпулювати свідомістю українців. Проте також існує питання, як Росії це вдається. Результати дослідження, де була опитана українська молодь від 14 до 18 років, свідчить про те, що відповідь криється в кібербезпеці. Зокрема в тому, чи дотримуються її українські підлітки. Про це пише «Главком» із посиланням на результати соцопитування Texty.org.

Майже всі підлітки мають смартфони та гаджети, що надають їм доступ до інтернету. 77% респондентів цього дослідження щодня виходять у мережу. Попри значні вміння та навички користування інтернетом та його можливостями, молодь мало обізнана щодо потенційних кіберзагроз, особливо під час війни.

«Лише 44 % молодих українців добре розуміє, що таке фішинг та шкідливе програмне забезпечення. Краще обізнані про типові загрози хлопці (51 % проти 38 % дівчат) і старші підлітки (47 % проти 41 % молодших), – зазначається в результатах дослідження.

Підлітки нехтують паролями та їхньою конфіденційністю

Головною проблемою серед підлітків щодо безпеки в інтернеті – є нехтування надійними паролями. Більшість опитаних не розуміють потреби в тому, щоб створювати різні паролі для своїх акаунтів. Лише невеликий відсоток підлітків використовують прості комбінації.

Ба більше, 11 % мають звичку ділитися своїми паролями з рідними та близькими, а інші 28% також іноді це роблять. Ці дані підтверджують те, що «майже половина молоді нехтує паролями». Однак більшість – 81% стверджує, що залишає свої персональні дані конфіденційними.

До того ж 80% опитаних підлітків доволі високо оцінюють свою безпеку в інтернеті, а саме в шість балів та навіть вище за десятибальною шкалою. Разом із цим вони недооцінюють можливі загрози, тим паче ворога. «59% переконані, що інтернет-шахраї ними не цікавляться», – зазначається в результатах опитування.

Як українські підлітки захищають себе в інтернеті

Кожен п’ятий підліток покладається на захист антивірусу фото: із відкритих джерел

Більшість респондентів використовують для безпеки в мережі антивірус, майже кожен п’ятий підліток покладається на його захист. Однак попри впевненість у власній безпеці в мережі, 31% підлітків, що взяли участь в опитуванні продовжують відкривати невідомі листи, а 37% здатні під’єднати чужу флешку до свого комп’ютера.

Хоча молодь знає і про інші засоби захисту, використовує їх лише в певних ситуаціях. «Двофакторну автентифікацію регулярно застосовує чверть опитаних (26%), хоча більш як третина (38%) робить це епізодично. Схожа ситуація з резервними копіями: регулярно їх створює кожен п’ятий підліток (19%), ще половина (49%) – лише іноді», – йдеться в статті.

Українську молодь не приваблює російський онлайн-простір

Опитуванні заявляють, що не користуються російськими заблокованими платформами, наприклад «ВКонтакте» чи «Яндекс», також вони не відвідують російські сайти та не мають поштових скринь на доменах РФ. Однак кожен десятий усе ж таки контактує із забороненими ресурсами.

До того ж підлітки не розуміють важливість використання ліцензійного програмного забезпечення. Лише 49% респондентів згодні купувати програми, а 27% насправді не споживають піратський контент.

Більшість підлітків перебувають у сірій зоні: ризикуючи, завантажують піратські програми, які, за твердженням фахівців із кібербезпеки, часто містять віруси, тобто вони знають про віруси там, проте ризикують. Частина вірить у «безпечні» ресурси завантаження піратського програмного забезпечення: сайти (12 %), торенти (9 %) і Play Market (6 %), – пишуть автори дослідження.

Раніше «Главком» писав про те, що Міноборони затвердило нові стандарти кіберзахисту. У відомстві затвердили новий галузевий профіль безпеки, який встановлює мінімальні стандарти кіберзахисту для всіх інформаційних систем.