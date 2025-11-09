У Воронежі пролунали вибухи: у місті перебої зі світлом

На околиці міста Вороніж було чутно щонайменше 5-6 потужних вибухів

У ніч на 9 листопада над російським Воронежем прогриміли вибухи, після чого в одному з районів міста розпочалися перебої з електропостачанням. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Місцеві жителі писали, що їх розбудили гучні вибухи приблизно о 4:30 ранку. Загалом на околиці міста було чутно щонайменше 5-6 потужних вибухів, а очевидці також повідомляли про яскраві спалахи в небі. Після вибухів мешканці почали скаржитися на те, що світло в їхніх будинках мигає, а подекуди зникло повністю.

Телеграм-канал «Exilenova+» пише про імовірну атаку на ТЕЦ-1 Воронежа.

Раніше в регіоні було оголошено ракетну небезпеку, а влада закликала громадян сховатися і не наближатися до вікон. Також ракетну небезпеку цієї ночі оголошували у Брянській, Орловській та Тульській областях Росії.

Нагадаємо, у ніч проти 29 вересня безпілотники атакували Котлубань Волгоградської області. Внаслідок чого уражено російський арсенал боєприпасів. Про це повідомляє очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

«Котлубань, Волгоградська область. Атаковано арсенал боєприпасів Головного управління ракетно-артилерійського озброєння Міністерства оборони РФ», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, підрозділи Сил оборони уразили базу зберігання, комплектування та запуску БпЛА типу Shahed в тимчасово окупованому Донецьку поблизу Донецького аеропорту. На території об’єкта зафіксовано вибухи та потужну вторинну детонацію.

Крім того, Сили оборони уразили Волгоградський НПЗ, що у Волгоградській області РФ. Річний об’єм переробки нафтопродуктів цього заводу складає 15,7 млн тонн (5,6% від всієї переробки в рф). Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі.

Також у ніч на 6 листопада, у російському Волгограді сталося кілька вибухів, які, за інформацією місцевих пабліків, є результатом атаки дронів на нафтопереробний завод ПАТ «Лукойл», що розташований у Червоноармійському районі міста

До слова, у тимчасово окупованому Криму пролунали сильні вибухи. Вибухи прогриміли на території нафтобази у Гвардійському, повідомлялося про пожежу.