Буданов розповів, який результат дала десантна операція ГУР у Покровську

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Буданов розповів, який результат дала десантна операція ГУР у Покровську
Очільник ГУР каже, що не командував операцією з висадки десанту
скриншот з відео 24 каналу

За словами розвідника, операція з висадки десанту ГУР була необхідна через напружену ситуацію

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що висадка десанту ГУР з гелікоптерів у Покровську була єдиною можливістю переломити дуже складну ситуацію в місті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Буданова 24 каналу.

Глава розвідки зазначив, що на той момент росіяни, зокрема начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов уже доповідав Путіну, що місто взято. Водночас українська операція дала змогу основним підрозділам Сил оборони підійти до міста.

«Максимально важка ситуація з Покровськом і навколо нього. Але разом з тим якось ще тримаємось… Чому була потрібна тоді та операція саме в такому виконанні (висадка десанту з гелікоптерів – «Главком»). Тому що ситуація була максимально напружена і загострена. Тут ви маєте зрозуміти, яка ситуація була в той момент. Нічого іншого не спрацювало б. Те, що ми зробили, ми змогли виграти дорогоцінний час, для того, щоб основні підрозділи ЗСУ змогли підійти до міста на посилення, скажімо так. Після цього всі у РФ перестали казати, що «місто взято», почали казати про те що є «просування» є «успіх», йде багато боїв у місті», – пояснив він.

Буданов уточнив, що він не командував операцією з висадки десанту. «Командував операцією командир підрозділу. Я був поряд, допомагав йому в міру можливостей», – сказав керівник воєнної розвідки.

Стосовно Покровська Буданов висловив сподівання, що сукупна політико-дипломатична робота, робота військових, перш за все бійців в окопах дозволить «вийти з цієї ситуації правильно».

Нагадаємо, Сили оборони повідомляють, що у Покровську Донецької області зростає інтенсивність боїв зі стрілецької зброї. Ворог зазнає значних втрат, а його спроби прорвати оборону Мирнограда залишаються безрезультатними.

До слова, Служба безпеки задокументувала новий воєнний злочин окупантів на Донеччині. За матеріалами справи, 10 листопада цього року росіяни здійснили спробу штурму Покровська, використовуючи жителів міста як «живий щит».

