Трамп підтримав законопроєкт про санкції проти країн, які торгують із Росією

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Трамп: Будь-яка країна, яка веде бізнес із Росією, буде піддана дуже суворим санкціям
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп розповів, що республіканці пропонують «дуже жорстке законодавство» для посилення тиску на Путіна

Президент США Дональд Трамп підтримав ініціативу Конгресу щодо запровадження нових, жорстких санкцій проти Росії, які можуть зачепити і треті країни, передає «Главком» із посиланням на Fox news.

Під час спілкування з журналістами, на запитання, чи настав час Конгресу ухвалити законопроєкт для посилення тиску на Росію та Володимира Путіна, Трамп відповів: «Я чув, що вони так роблять, і мене це влаштовує».

Він уточнив, що республіканці пропонують «дуже жорстке законодавство», яке передбачає санкції проти будь-якої країни, що веде бізнес із Росією.

Трамп також запропонував додати до цієї формули Іран. «Як ви знаєте, до цього можуть додати Іран. Я це запропонував. Тому будь-яка країна, яка веде бізнес із Росією, буде піддана дуже суворим санкціям. Ми можемо додати Іран у формулу», – заявив він.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні». Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки. Згодом російський диктатор Володимир Путін назвав нові санкції США проти РФ спробою чинити тиск на країну. 

Раніше газета Financial Times писала, що нові санкції США проти російських нафтових гігантів «Лукойл» та «Роснєфть» стали відчутним ударом для Москви, проте не матимуть катастрофічних наслідків. Обмеження запроваджуються з місячною відстрочкою, що дає Росії час підготуватися до їхнього впровадження.

До слова, державний секретар США Марко Рубіо фактично виключив можливість подальшого розширення санкцій адміністрації Дональда Трампа проти Росії. Про це він зауважив під час спілкування з журналістами на саміті G7 у Канаді.

Рубіо наголосив, що Вашингтон «вже зробив усе, чого вимагали – завдав удару по найбільших російських нафтових компаніях». За його словами, після цього «не залишилося того, проти чого можна було б запровадити інші обмеження».

