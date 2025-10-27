Головна Спорт Новини
У Петербурзі невідомі намагалися викрасти футболіста збірної Росії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
У Петербурзі невідомі намагалися викрасти футболіста збірної Росії
23 жовтня четверо чоловіків спробували викрасти футболіста «Зеніту» та збірної Росії Мостового

Мостового спробували викрасти на вулиці В'язовій на Крестівському острові

У Санкт-Петербурзі (РФ) затримали підозрюваних у викраденні бізнесмена та у спробі викрадення футболіста «Зеніту» та збірної Росії. Про це повідомляє «Главком».

За інформацією Слідчого комітету РФ, було затримано чотирьох чоловіків.

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, попередньо йдеться про викрадення підприємця Сергія Селегеня. За даними слідства, 25 жовтня підозрювані викрали його біля магазину на Крестівському острові, змусили перевести їм 210 тис. руб (приблизно $2600). і вимагали віддати 10 млн. руб (приблизно $123 тис.). Бізнесмен є зятем депутата Держдуми В'ячеслава Макарова.

Також слідство встановило, що 23 жовтня ці самі чоловіки спробували викрасти футболіста «Зеніту» та збірної Росії Андрія Мостового на вулиці В'язовій на Крестівському острові, але їм це не вдалося.

Як повідомлялося, Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських кваліфікаційних змагань.

«Рада FIS проголосувала за недопуск спортсменів в індивідуальному нейтральному статусі (AIN) до кваліфікаційних змагань до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані. Статус AIN був розроблений Міжнародним олімпійським комітетом як можливий шлях для участі спортсменів з Росії та Білорусі у кваліфікаційних змаганнях зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року. При цьому кожна міжнародна федерація зберігає за собою право самостійно вирішувати, чи допускати цих спортсменів до кваліфікації чи ні», – йдеться у повідомленні пресслужби FIS.

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

