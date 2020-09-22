Росія заблокувала усі морські та повітряні підходи до Криму (карта)



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Карта з розташуванням російських військових на узбережжі Чорного моря Джерело: Андрій Клименко, Facebook

Російські військові створили «нову лінію Маннергейма»

Російські військові заблокували усі морські й повітряні підходи до анексованого Криму. Приводом називають провокації з боку розвідувальних літаків і суден НАТО.

Про це повідомляє Telegram-канал «Оперативна лінія» з посиланням на начальника ГОУ ГШ ЗС РФ генерал-полковника Сергія Рудського. ВІн видав наказ «про неприпустимість подальшої ескалації військової обстановки поблизу Криму і Чорноморського узбережжя Кавказу з боку НАТО», пише QHA.

«Щоб НАТО відчуло «гостроту моменту», російські військові створили «нову лінію Маннергейма». До 3 жовтня до неї наблизитися ніхто не зможе, а не те що її форсувати або за неї проникнути. У кого відпустка спланована на третю декаду вересня в Ялту або Геленджик, можете туди сміливо їхати», — йдеться у повідомленні.

Головний редактор BlackSeaNews, координатор Морської експертної платформи Андрій Клименко оприлюднив у Facebook мапу з розташуванням російських військових на узбережжі Чорного моря.

«Але такого жаху РФ (що закрила все узбережжя окупованого Криму і свого Північного Кавказу забороненими районами для мореплавства) — не бачив ще ніхто і ніколи. А чого ж жах? — а тому що у Чорному морі чотири кораблі НАТО, а в повітрі нещодавно В-52 літали, а на суші американські та британські парашутисти», — повідомив Клименко.

Як повідомлялося, у Росії 21 вересня стартували стратегічні військові навчання «Кавказ-2020», у яких беруть участь близько 80 тис. осіб. Україна уважно стежить за цими навчаннями.

19 вересня на Миколаївщині почався перший етап навчань «Спільні зусилля» в рамках стратегічного командно-штабного навчання «Об’єднані зусилля – 2020».