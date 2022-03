Росія наклала санкції на померлого батька президента Байдена

Замість Джозефа Робінетта Байдена-молодшого, сина президента США Джозефа Байдена Росія наклала санкції на померлого батька американського президента Джозефа Робінетта Байдена. На це звернула увагу речниця Білого Дому, повідомила журналістка CNN Кейтлан Коллінз.

Тобто до санкційного списку потрапив Джозеф Робінетт Байден без приставки junior.

Jen Psaki jokes that Russia may have actually sanctioned President Biden’s late father since they sanctioned Joseph Robinette Biden and not Joseph Robinette Biden Jr.