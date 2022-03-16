Росія наклала санкції на померлого батька президента Байдена

Росія осоромилася під час запровадження санцій проти американців

Кремль осоромився у запровадженні санкцій проти Заходу

Замість Джозефа Робінетта Байдена-молодшого, сина президента США Джозефа Байдена Росія наклала санкції на померлого батька американського президента Джозефа Робінетта Байдена. На це звернула увагу речниця Білого Дому, повідомила журналістка CNN Кейтлан Коллінз.

Тобто до санкційного списку потрапив Джозеф Робінетт Байден без приставки junior.

Jen Psaki jokes that Russia may have actually sanctioned President Biden’s late father since they sanctioned Joseph Robinette Biden and not Joseph Robinette Biden Jr. — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) March 15, 2022

Нагадаємо, 15 березня США запровадили санкції проти чергових осіб у владній структурі президента Росії Володимира Путіна через військову агресію проти України і ввели нові обмежувальні заходи щодо Олександра Лукашенка, близького союзника російського диктатора.

Окрім того, 15 березня Європейський Союз офіційно затвердив четвертий пакет санкцій проти Російської Федерації.

Також Британія запровадила санкції проти російських олігархів та чиновників: у списку сотні імен.