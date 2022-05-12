Росія не може повноцінно відновити боєздатність виведених з України військ – розвідка

Тепер проржавіле та гниле військове-технічне відлуння кремлівського «великого прошлого» стає основою російського «настоящего»

Наслідком економічних санкцій, накладених провідними державами світу на країну-агресора, є відчутний занепад військово-промислового комплексу РФ. Про це свідчать дані Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Втративши під час війни в Україні значну частину свого військово-технічного потенціалу, росіяни вже змушені постачати в підрозділи, які зазнали непоправних втрат, техніку та озброєння 50-60 років виробництва.

«Проте, така ситуація не бентежить керівництво Кремля, йому байдуже скільки та на чому відправляти «гарматне м’ясо у бій за майбутнє «руського мира». Завжди знайдеться щось, що ржавіє десятиліттями на складах та що не захотіли свого часу закуповувати навіть країни третього світу», – йдеться у повідомленні.

Зі складів довгострокового зберігання техніку, в більшості, навіть не можуть доставити до підрозділів. Проте, військових заставляють її приймати та доповідати командуванню про повну укомплектованість та забезпечення бойових частин.

Протягом квітня з баз зберігання РФ знято:

18 САУ «Мста-С» з арсеналу ракетно-артилерійського озброєння Східного ВО (Уссурійськ, Приморський край);

28 САУ «Акація» з 94 арсеналу ГРАУ (Омськ);

15 САУ «Мста-С», 5 САУ «Акація» та 20 САУ «Гвоздика» з арсеналу комплексного зберігання РАО (Гагаринський, Свердловська обл.);

15 РСЗВ «Ураган» та 11 ТРК «Точка-У» зі 109 арсеналу ГРАУ (Батарейна, Іркутська обл.).

Відновлення боєздатності та укомплектування військ Західного ВО здійснюється, у тому числі, за рахунок озброєння та військової техніки знятої зі зберігання 239 центру забезпечення мобілізаційного розгортання (Богучар).

Тепер проржавіле та гниле військове-технічне відлуння кремлівського «великого прошлого» стає основою російського «настоящего».

Тим часом працівники московського метрополітену готуються до відправки на війну в Україну. На гарячу лінію проєкту «Коаліція» надійшло повідомлення від дружини Московського метрополітену. Жінка звернулася за допомогою юристів, оскільки її чоловікові на роботі повідомили про можливу мобілізацію, «якщо буде недостатня кількість солдатів для відправлення на спецоперацію».

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