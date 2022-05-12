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    Росія за добу втратила ще 300 військових

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    З початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили близбко 26650 військових&nbsp; - Росія за добу втратила ще 300 військових
    З початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили близбко 26650 військових 
    фото з відкритих джерел

    Найбільші втрати противника спостерігалися на Курахівському напрямку

    Росія у масштабній війні проти України від 24 лютого втратила близько 26 650 своїх військових, при чому 300 – загинули за останню добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

    «Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському напрямку. Дані уточнюються», – йдеться в повідомленні.

    За даними Генштабу, також Росія станом на ранок 12 травня втратила:

    • танків ‒ 1195 (+8) од,
    • бойових броньованих машин ‒ 2873 (+17) од,
    • артилерійських систем – 534 (+6) од,
    • РСЗВ - 191 (+6) од,
    • засоби ППО - 87 (+0) од,
    • літаків – 199 (+0) од,
    • гелікоптерів – 161 (+1) од,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 398 (+8),
    • крилаті ракети - 94 (+0),
    • кораблі /катери - 13 (+1) од,
    • автомобільної техніки та автоцистерн - 2019 (+22) од,
    • спеціальна техніка - 41 (+0).
    фото: Генштаб ЗСУ
    фото: Генштаб ЗСУ

    Додамо, що за даними Генштабу окупанти наступають на Донецькому напрямку. На Харківщині ворог ведет перегрупування своїх військ.

    Напередодні на Харківщині було звільнено від окупантів ще один населений пункт.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    Росія за добу втратила ще 300 військових