Росія за добу втратила ще 300 військових

З початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили близбко 26650 військових

Найбільші втрати противника спостерігалися на Курахівському напрямку

Росія у масштабній війні проти України від 24 лютого втратила близько 26 650 своїх військових, при чому 300 – загинули за останню добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському напрямку. Дані уточнюються», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, також Росія станом на ранок 12 травня втратила:

танків ‒ 1195 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 2873 (+17) од,

артилерійських систем – 534 (+6) од,

РСЗВ - 191 (+6) од,

засоби ППО - 87 (+0) од,

літаків – 199 (+0) од,

гелікоптерів – 161 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 398 (+8),

крилаті ракети - 94 (+0),

кораблі /катери - 13 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2019 (+22) од,

спеціальна техніка - 41 (+0).

фото: Генштаб ЗСУ

Додамо, що за даними Генштабу окупанти наступають на Донецькому напрямку. На Харківщині ворог ведет перегрупування своїх військ.

Напередодні на Харківщині було звільнено від окупантів ще один населений пункт.