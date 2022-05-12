Росія за добу втратила ще 300 військових

Росія за добу втратила ще 300 військовихграфіка
Найбільші втрати противника спостерігалися на Курахівському напрямку
Росія у масштабній війні проти України від 24 лютого втратила близько 26 650 своїх військових, при чому 300 – загинули за останню добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському напрямку. Дані уточнюються», – йдеться в повідомленні.
За даними Генштабу, також Росія станом на ранок 12 травня втратила:
- танків ‒ 1195 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2873 (+17) од,
- артилерійських систем – 534 (+6) од,
- РСЗВ - 191 (+6) од,
- засоби ППО - 87 (+0) од,
- літаків – 199 (+0) од,
- гелікоптерів – 161 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 398 (+8),
- крилаті ракети - 94 (+0),
- кораблі /катери - 13 (+1) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2019 (+22) од,
- спеціальна техніка - 41 (+0).
Додамо, що за даними Генштабу окупанти наступають на Донецькому напрямку. На Харківщині ворог ведет перегрупування своїх військ.
Напередодні на Харківщині було звільнено від окупантів ще один населений пункт.