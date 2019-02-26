В РФ іноземних супутникових операторів змусять отримати згоду ФСБ на роботу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нова ініціатива мотивується «потребами національної безпеки»

Уряд РФ схвалив зміни щодо порядку роботи на території країни супутникових систем зв’язку, які знаходяться під юрисдикцією інших країн. Про це пише ресурс РБК.

Так, трафік іноземних компаній має проходити через наземні станції російських операторів зв’язку. Раніше така вимога стосувалася лише операторів зв’язку. Тепер же РФ хоче взяти під більший контроль і тих, хто надає доступ до інтернету. Із відповідною ініціативою іще восени 2018 року виступило Міністерство зв’язку РФ, пояснюючи її розрахунками національної безпеки.

На сьогодні в РФ працюють такі глобальні супутникові системи як Inmarsat, Iridium, Globalstar та Thuraya, які мають російських партнерів.

Нова ініціатива створить проблеми для нових систем таких як OneWeb та Starlink. Для роботи вони повинні будуть отримати згоду ФСБ, Міноборони і ФСО (Федеральна служба охорони).

Створення наземних станцій може коштувати до декількох десятків мільйонів доларів.

Напередодні стало відомо, що Росія безоплатно передала Таджикистану продукцію військового призначення на $9 млн.