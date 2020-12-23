У службі охорони Путіна сталося друге самогубство за місяць
Тіло заступника начальника одного з відділень Федеральної служби охорони, підполковника, було знайдено біля будинку
У квартирі загиблого виявили передсмертну записку, з якої випливає, ніби офіцер укоротив собі віку з особистих причин
У Москві наклав на себе руки працівник Федеральної служби охорони - структури, яка займається безпекою президента Росії Володимира Путіна.
Про це повідомляє «Тасс» із посиланням на джерело у правоохоронних органах РФ.
«Тіло заступника начальника одного з відділень Федеральної служби охорони, підполковника, було знайдено біля будинку номер 7 на вулиці Цандера. Найімовірніше, співробітник спецслужби наклав на себе руки», – сказав співрозмовник агентства.
Зазначається, що у квартирі загиблого була знайдена передсмертна записка, з якої випливає, ніби офіцер укоротив собі віку з особистих причин, не пов'язаних зі службою. За цим фактом почалася дослідча перевірка.
Зазначимо, що це вже друге за останній місяць самогубство працівника Федеральної служби охорони: 30 листопада на території Кремля наклав на себе руки співробітник охорони Путіна Михайло Захаров. Причиною загибелі охоронця могло стати байдуже ставлення керівництва до умов роботи працівників ФСО.
За тиждень до цього у Росії сталася чергова смерть високопоставленого військового начальника.