У службі охорони Путіна сталося друге самогубство за місяць

Тіло заступника начальника одного з відділень Федеральної служби охорони, підполковника, було знайдено біля будинку

У квартирі загиблого виявили передсмертну записку, з якої випливає, ніби офіцер укоротив собі віку з особистих причин

У Москві наклав на себе руки працівник Федеральної служби охорони - структури, яка займається безпекою президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє «Тасс» із посиланням на джерело у правоохоронних органах РФ.

«Тіло заступника начальника одного з відділень Федеральної служби охорони, підполковника, було знайдено біля будинку номер 7 на вулиці Цандера. Найімовірніше, співробітник спецслужби наклав на себе руки», – сказав співрозмовник агентства.

Зазначається, що у квартирі загиблого була знайдена передсмертна записка, з якої випливає, ніби офіцер укоротив собі віку з особистих причин, не пов'язаних зі службою. За цим фактом почалася дослідча перевірка.

Зазначимо, що це вже друге за останній місяць самогубство працівника Федеральної служби охорони: 30 листопада на території Кремля наклав на себе руки співробітник охорони Путіна Михайло Захаров. Причиною загибелі охоронця могло стати байдуже ставлення керівництва до умов роботи працівників ФСО.

За тиждень до цього у Росії сталася чергова смерть високопоставленого військового начальника.