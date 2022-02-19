Росія склала списки тих, хто має бути заарештований чи вбитий після нападу – ЗМІ

Американська розвідка отримала інформацію стосовно планів агресора на території України

Росія планує кампанію з убивств та арештів в Україні після вторгнення. Про це повідомляє Foreign Policy із посиланням на джерела в американській розвідці.

Як зазначається, США передали дані про можливі цілі росіян Україні та іншим партнерам у регіоні.

Чотири джерела, близькі до американської розвідки, заявили, що Кремль склав списки людей, які мають бути заарештовані або вбиті у разі нападу Росії на Україну.

П'ятий співрозмовник видання, офіційний представник США, який говорив на умовах анонімності, сказав, що США знижують рівень секретності даних розвідки, які стосуються загроз конкретним людям в Україні, щоб поділитися цією інформацією з партнерами та допомогти уникнути переслідувань.

Співрозмовник видання зазначив, що Росія спробує нав'язати мешканцям окупованих територій співпрацю через залякування та репресії.

«Ці дії, які у минулих російських операціях включали цілеспрямовані вбивства, викрадення/насильницькі зникнення, затримання та застосування тортур, швидше за все, будуть спрямовані проти тих, хто виступає проти дій Росії, включаючи відомих політиків, російських та білоруських дисидентів у вигнанні в Україні, журналістів та антикорупційних активістів, а також уразливі групи населення, такі як релігійні та етнічні меншини та особи ЛГБТ», – сказав чиновник.

Як зазначається, адміністрація Байдена була вражена тим, наскільки формалізовані ці списки та націлені на кожного, хто може кинути виклик російським агресорам.

Нагадаємо, російські окупанти відкрили вогонь з важкого озброєння по власних позиціях в районі Пікузи, щоб у подальшому звинуватити в цьому українських військових.

Російські бойовики обстрілами також пошкодили водогін, який забезпечує водою майже 50 населених пунктів на Донбасі.

До слова, російська пропаганда продовжує нагнітати обстановку навколо нібито підготовки наступу українських військ на окуповані РФ райони Донбасу та почала розповсюджувати фейк про розірваний снаряд.

Сьогодні у Ростовській області запроваджується режим надзвичайної ситуації через зростання кількості біженців з окупованого Донбасу.

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