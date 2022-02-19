Зачистка від російськомовних. Окупаційна влада лякає мешканців Донбасу «планами України»

Мапу майбутнього «наступу» ЗСУ опублікували на сайті Народної міліції «ДНР»

Народна міліція самопроголошеної Донецької народної республіки опублікувала нібито «плани наступу» Збройних сил України на «ЛНР» та «ДНР». Інформацію вдалося дістати розвідслужбам «ДНР», стверджує офіційний представник народної міліції «республіки» Едуард Басурін.

Мапу майбутнього «наступу» опублікували на сайті Народної міліції «ДНР».

«Мета української наступальної операції – «зачистка» території народних республік від російськомовного населення, видавлювання його на територію Росії, отримання контролю над усією територією народних республік», – ідеться у заяві Басуріна.

Він зазначив, що до операції, нібито розробленої Генеральним штабом України, буде залучено практично всі боєздатні частини та з'єднання ЗСУ. На досягнення переможного результату українські військові нібито дають до п'яти діб. Наступ планується за напрямом «Краматорськ – Дебальцеве», за Приазовським та Луганським напрямами.

«Під час бойових дій планується оточення та блокування великих населених пунктів Донецьк, Луганськ, Горлівка та Алчевськ», – наголошується в повідомленні Басуріна. В операції будуть також задіяні групи «Правого сектора» та представники Служби безпеки України, упевнений представник народної міліції «ДНР».

До слова, російська пропаганда продовжує нагнітати обстановку навколо нібито підготовки наступу українських військ на окуповані РФ райони Донбасу та почала розповсюджувати фейк про розірваний снаряд.

Сьогодні у Ростовській області запроваджується режим надзвичайної ситуації через зростання кількості біженців з окупованого Донбасу.

Мешканці ж Ростовської області не раді біженцям з окупованого Донбасу і радять повертатися назад.

Нагадаємо, бойовики планують терористичні акти: СБУ та командувач ООС звернулися до нації.

До слова, у суботу, 19 лютого, на лінію фронту на Донбасі вирушать депутати Верховної Ради та частина міністрів.

Данілов також наголосив, що наказу про силове звільнення ОРДЛО немає.

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