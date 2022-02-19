Російські пропагандисти заявили про розрив другого снаряду у Ростовській області

Російські ЗМІ продовжують поширювати фейки про начебто розриви боєприпасів на території області

За даними російських ЗМІ, у Тарасівському районі Ростовської області біля українського кордону виявили місце розриву вже другого за день снаряду – імовірно від системи «Град». Про це повідомляють ряд російських ЗМІ з посиланням на джерело у правоохоронних органах регіону.

«Виявлено ще одне місце розриву снаряда у районі станиці Мітякінської Тарасівського району. Попередньо можна сказати, що це був 120-мм запальний боєприпас від системи «Град», – йдеться у розповсюджуваних повідомленнях.

За даними СБУ, бойовики планують здійснити на окупованій території серію терористичних актів, щоб у подальшому звинуватити у них Україну. Російська пропаганда продовжує нагнітати обстановку навколо нібито підготовки наступу українських військ на окуповані РФ райони Донбасу та почала розповсюджувати фейк про розірваний снаряд. Насправді ж повідомлення про те, що снаряд розірвався у Ростовській області, публікували ще 1 серпня 2014 року.

Фейк про снаряд - не єдиний, який розганяє путінська пропаганда. У російських та сепаратистських ЗМІ давно і активно мусується тема про «імовірність використання Україною хімічної зброї проти «Республіки Донбасу» зберігається». Ба більше: «сили Києва активно ведуть тренування відповідних підрозділів», стверджує заступник начальника Управління так званої Народної міліції ДНР Едуард Басурін, посилаючись на дані розвідки. Крім того, заразі в Росії розганяються панічні ідеї, що США через створені в Україні, Грузії та Казахстані лабораторії хоче «закинути» в Росію якусь хворобу.

Telegram-канал бойовиків «Донбасс решает» опублікував інформацію про вибух, що стався на одній з ділянок газопроводу, який прокладено на околицях міста. Місцеві мешканці повідомляють, що у Каміннобродському районі окупованого Луганська злетіла у повітря газова заправка. На місці події розпочалася серйозна пожежа.

Читайте також: