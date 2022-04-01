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    Росія у Стамбулі вимагала від України капітулювати, – Нуланд

    Росія на переговорах у Стамбулі готова була розмовляти з Україною тільки після повної капітуляції Києва - Росія у Стамбулі вимагала від України капітулювати, – Нуланд
    Росія на переговорах у Стамбулі готова була розмовляти з Україною тільки після повної капітуляції Києва
    фото з відкритих джерел

    Україна і союзники прагнуть досягти перемир’я, але Росія досі не усвідомила силу української армії

    Мирне завершення російсько-української війни у найближчі тижні має бути метою усіх сторін конфлікту. Про це заступниця голови Держдепартаменту США Вікторія Нуланд заявила у інтерв’ю телеканалу «Настоящєє врємя».

    За словами Нуланд, велика частина інформації про стамбульські переговори України та Росії є закритою. Та, зазначила заступниця Ентоні Блінкена, дуже важливим є те, що українська делегація залишилася за столом переговорів.

    Справа в тому, пояснила Нуланд, що Росія фактично вимагала від України повної капітуляції. «Поки що російська позиція була такою: капітулюйте, а потім, можливо, поговоримо», – розповіла про деталі перемовин учасників російсько-української війни у Стамбулі.

    Тож, за словами американської дипломатки, Кремль взагалі не погоджується на повне припинення вогню. «Росія поки що не до кінця зрозуміла, наскільки міцною є українська армія», – так пояснює Вікторія Нуланд упертість російської сторони.

    Оскільки ж бої на території України тривають, про жодне дипломатичне вирішення цього конфлікту не може бути й мови, оскільки вони «зазвичай мають відбуватися після угоди про перемир'я, а не в розпал боїв».

    Щодо майбутньої безпеки України, тут позиція Сполучених Штатів є однозначною. Заступниця голови Держдепартаменту заявила: «Україна повинна буде мати у своєму арсеналі допомогу на кшталт тієї, якою їй довелося скористатися у цьому конфлікті, – щоб хоча б утримати Росію від нових спроб».

    Для цього, за словами Нуланд, США та союзники мають продовжити серйозну підтримку України у сфері безпеки. «Ми готові займатися цим у довгостроковій перспективі», – запевнила українців американська дипломатка.

    Нагадаємо, 29 березня в Стамбулі відбувся черговий раунд українсько-російських переговорів. Після першого дня переговорів українська делегація на брифінгу розповіла про свою пропозицію російській стороні.

    Як зазначили українці, вони підготували проєкт договору про міжнародні гарантії для України. Серед країн-гарантів українська делегація хоче бачити, зокрема, і Росію.

    Крім власне гарантій для України, у проєкті договору вписане і питання окупованого Криму. За словами представників української делегації, угода пропонує обговорювати статус Криму 15 років, під час цього обговорення Крим буде визнаний окупованим, і у ньому будуть діяти українські закони відповідно до Женевської конвенції.

    Тим часом, у Кремлі своєрідно прокоментували стамбульські переговори. За словами речника Путіна Дмитра Пєскова, питання Криму Росія ні з ким обговорювати не планує.

    Теги: росія окупанти США Вікторія Нуланд війна Україна окупація #stoprussia
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    Росія у Стамбулі вимагала від України капітулювати, – Нуланд