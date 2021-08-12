Молдова відправить військових на парад до Дня незалежності України

Молдова відправить військових до Києва на парад на честь Дня незалежності України

Національна армія Молдови направить на захід обмежену кількість солдатів з роти почесного караулу

Молдова відправить своїх військовослужбовців на парад до Дня незалежності України, який 24 серпня відбудеться у Києві. Таку заяву зробив сьогодні міністр оборони Молдови Анатолій Носатий під час зустрічі з українським послом Марком Шевченком, повідомляє пресслужба Міноборони Молдови.

«У зв'язку з тривожною епідеміологічною ситуацією в регіоні, пов'язаною з коронавірусом, та для запобігання зараження персоналу Національна армія Молдови направить на захід обмежену кількість солдатів з роти почесного караулу», - заявили в міністерстві.

Також сторони обговорили важливість присутності українських та молдовських військових у багатонаціональних миротворчих навчаннях, направлених на покращення оперативної сумісності та обмін досвідом між арміями.

Зазначимо, на парад до Дня Незалежності вийдуть нові українські бронеавтомобілі (фото).

До слова, під час репетицій параду в Києві передбачені масштабні перекриття вулиць. Детальний перелік вулиць, де перекриватимуть або обмежуватимуть рух транспорту під час репетицій параду військ та під час святкових заходів до Дня Незалежності, буде опубліковано додатково.

Раніше повідомлялося, що масштабні репетиції військового параду до 30-ї річниці Дня Незалежності України відбудуться 17, 19 та 21 серпня.

Як відомо, Міноборони опинилося в центрі скандалу через підготовку до параду на День Незалежності. Після публікації фотографій із курсантками, Міністерство звинуватили в сексизмі та висловили обурення тим, що дівчатам доведеться ходити на параді на підборах.

Міністерство оборони розробило новий зразок взуття зі шнурівкою для жінок-військовослужбовиць, що має усунути низку дефектів попередніх стандартів.