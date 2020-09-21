Кримський журналіст вийшов на волю з російської в'зниці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наріман Мемедемінов відбув весь термін ув'язнення - 2,5 роки - за звинуваченням у публічних закликах до терористичної діяльності

Наріман Мемедемінов звільнився з колонії-поселення №8, що розташована в селищі Садковський Ростовської області РФ

Громадянський журналіст, блогер і медіа-координатор громадянського руху Кримська солідарність Наріман Мемедемінов звільнився з колонії-поселення №8, яка розташована в селищі Садковський Ростовської області РФ. Про це повідомляє Кримська солідарність на своїй сторінці у Facebook в понеділок, 21 вересня.

Наріман Мемедемінов відбув весь термін ув'язнення - 2,5 роки - за звинуваченням у публічних закликах до терористичної діяльності. Зустрічали кримського журналіста генеральний консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський і консул Юрій Довгуля.

Відомо, що 22 березня 2018 року в селі Холмівка Бахчисарайського району в будинку Нарімана Мемедемінова пройшов обшук. Він формально був затриманий за "публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму або пропаганду тероризму" та ролики на своєму каналі в YouTube, записані ним ще до 2014 року.

Правозахисний центр Меморіал визнав його політичним в'язнем і вважає, що переслідування Мемедемінова було пов'язане з його активною ненасильницькою правозахисною і журналістською діяльністю, критикою російських правоохоронних органів.

Як повідомлялося, 23 березня 2018 року суддя так званого «Київського районного суду» Сімферополя Білоусов Михайло обрав журналісту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це клопотав старший слідчий ФСБ Росії Олександр Паршутін, який прибув на службу до Криму після 2014 року. Його прізвище фігурує в низці політичних кримінальних справ: журналіста Миколи Семени, «диверсанта» Ридвана Сулейманова і заступника глави Меджлісу кримських татар Ільмі Умерова.

2 жовтня 2019 року Південний окружний військовий суд в РФ засудив громадянського журналіста Кримської солідарності до двох з половиною років колонії-поселення.

Нагадаємо, минулого тижня суд в Росії виніс вирок групі кримських татар. Семеро людей отримали максимальні терміни покарання в колонії суворого режиму.