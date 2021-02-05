Росія висилає з країни дипломатів Швеції, Польщі та Німеччини

Москва висилає трьох дипломатів ЄС за участь в акціях протесту

Міністерство закордонних справ РФ підтвердило, що з країни будуть видворені троє співробітників європейських посольств за участь в акціях протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального, які відбулися 23 січня в Москві та Санкт-Петербурзі. Залишити Росію мають дипломати з Німеччини, Польщі та Швеції, заявив представник МЗС РФ у п'ятницю, 5 лютого.

«Дипломатам був заявлений протест у зв’язку із зафіксованою участю дипломатичних співробітників генеральних консульств Королівства Швеція і Республіки Польща в Санкт-Петербурзі і посольства Федеративної Республіки Німеччина в Москві в незаконних акціях 23 січня 2021 року. Було підкреслено, що такі дії з їхнього боку є неприйнятними і не відповідають їхньому дипломатичному статусу», – заявили в МЗС.

Дипломатів-учасників акцій оголосили persona non grata. Їм наказали найближчим часом покинути територію Російської Федерації.

Польща, Німеччина та Швеція наразі не коментували рішення МЗС Росії.

Раніше про видворення європейських дипломатів повідомило видання EUobserver з посиланням на свої джерела на пресконференції верховного представника ЄС із зовнішньої і безпекової політики Жозепа Борреля, який перебуває з візитом в Москві, і міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

Даний візит глави європейської дипломатії в російську столицю став першим за майже чотири роки. Під час зустрічі з Лавровим Боррель вчергове вимагав звільнення Навального.

До слова, у Росії раптово помер медик, який лікував Навального після отруєння. Йому було 55 років.

Нагадаємо, 2 лютого Симоновський суд Москви замінив російському опозиціонеру Олексію Навальному умовний термін на реальний.

Олексія Навального ув'язнили на 3,5 років за так званою справою «Ів Роше» шестирічної давнини. За нею, опозиціонера і його брата визнали винними в шахрайстві та відмиванні грошей. Десять місяців, які він раніше провів під домашнім арештом, йому вирахують. Тож за ґратами йому доведеться провести два роки та сім місяців.

Відомо, що в ніч на 3 лютого пройшли нічні акції протесту проти вироку Навальному, на яких силовики затримали 1362 людини.

Тільки під будівлею Мосміськсуду затримали 350 осіб.