Скандал з російською вакциною: президентка Словаччини прийняла відставку прем'єра

Президентка доручила міністру фінансів формування нового уряду

Президентка Словаччини Зузана Чапутова у вівторок, 30 березня, прийняла відставку прем'єра країни Ігоря Матовича на тлі скандалу з закупівлею російської вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє словацьке агентство Dennik.

Чапутова доручила міністру фінансів Едуарду Гегеру формування нового уряду.

Матович залишатиметься керівником словацького уряду, поки не призначать новий Кабінет міністрів. Більш того, Матович хоче стати міністром в новому уряді.

«Пройшов всього рік, але я відчуваю, наче їх 10. Це був найтяжчий рік для Словаччини з часів Другої світової війни. Я жив з одною метою – захищати життя та здоров'я людей», – сказав Матович в короткій заяві.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Словаччини іде у відставку через «Супутник V».

Як відомо, політична криза у Словаччині почалася у березні з таємної угоди щодо закупівлі російської вакцини від коронавірусу Sputnik V, організованою Матовичем, попри незгоду партнерів по коаліції.

Згодом голову МОЗ Словаччини відправили у відставку.

Проти використання несхваленої російської вакцини виступила й президентка Словаччини Зузана Чапутова.

Уже доставлена в Словаччину російська вакцина наразі перебуває на складах. Її нині досліджує словацький Державний інститут контролю медпрепаратів, який, як очікують, завершить це дослідження і дасть рекомендацію щодо її використання протягом трьох тижнів. Нині її перевіряють на мишах.