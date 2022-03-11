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    Росія заборонила експорт легкових автомобілів

    Росія заборонила експорт легкових автомобілів - Росія заборонила експорт легкових автомобілів
    Росія заборонила експорт легкових автомобілів

    Заборона на експорт автомобілів і літаків триватиме до кінця 2022 року

    Російський уряд визначив перелік раніше завезених з-за кордону товарів та устаткування, які тимчасово забороняється вивозити з країни. Заборона поширюється зокрема на легкові автомобілі, пасажирські та вантажні судна та яхти, літаки та безпілотники. Рішення діятиме до кінця 2022 року, пише «КоммерсантЪ».

    Раніше президент Володимир Путін підписав указ «Про застосування з метою забезпечення безпеки Російської Федерації спеціальних економічних заходів у сфері зовнішньоекономічної діяльності». У ньому він доручив уряду скласти список іноземних країн, куди обмежать імпорт російських товарів та сировини.

    Нагадаємо, ЄС і США запровадили найжорсткіші санкції проти Росії за агресію по відношенню до України. Як повідомлялося, відомі бренди оголосили Росії бойкот. Також Nestle призупиняє капітальні інвестиції в Росії.

    Окрім цього, Rolex і Universal Music зупиняють роботу в Росії. А ще Coca-Cola і Pepsi теж припиняють роботу на російському ринку.

    Крім того, Starbucks теж іде з Росії. Як відомо, Ferrari йде з російського ринку і пожертвує 1 млн євро Україні.

    Теги: експорт
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    Росія заборонила експорт легкових автомобілів