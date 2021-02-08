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    У світі

    Відразу три європейські країни висилають російських дипломатів

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    Російське посольство у Німеччині - Відразу три європейські країни висилають російських дипломатів
    Російське посольство у Німеччині
    Фото з відкритих джерел

    Це відповідь на аналогічний крок Москви

    Німеччина, Швеція і Польща ухвалили рішення про висилку російських дипломатів у відповідь на аналогічний крок Москви. Відповідні заяви розміщені в Twitter-акаунтах зовнішньополітичних відомств.

    У повідомленні, поширеному МЗС ФРН, йдеться, що рішення Москви вислати німецького дипломата через присутність на несанкціонованому мітингу є «ні в якій мірі виправданим».

    Глава МЗС Швеції Анн Лінде також назвала рішення про висилку шведського дипломата неприйнятним, оскільки він «лише виконував свої обов'язки».

    Раніше Міністерство закордонних справ РФ підтвердило, що з країни будуть видворені троє співробітників європейських посольств за участь в акціях протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального, які відбулися 23 січня в Москві та Санкт-Петербурзі. Залишити Росію мають дипломати з Німеччини, Польщі та Швеції, заявив представник МЗС РФ у п'ятницю, 5 лютого.

    Очільник Держдепу США Ентоні Блінкен згодом наголосив, що рішення Москви вислати дипломатів Німеччини, Польщі та Швеції за те, що вони спостерігали за протестами 23 січня, є свавіллям та демонструє відхід РФ від виконання своїх міжнародних зобов’язань.

    Теги: Швеція МЗС Росія Польща США Німеччина дипломатичний конфлікт
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