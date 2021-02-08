Відразу три європейські країни висилають російських дипломатів

Це відповідь на аналогічний крок Москви

Німеччина, Швеція і Польща ухвалили рішення про висилку російських дипломатів у відповідь на аналогічний крок Москви. Відповідні заяви розміщені в Twitter-акаунтах зовнішньополітичних відомств.

У повідомленні, поширеному МЗС ФРН, йдеться, що рішення Москви вислати німецького дипломата через присутність на несанкціонованому мітингу є «ні в якій мірі виправданим».

Глава МЗС Швеції Анн Лінде також назвала рішення про висилку шведського дипломата неприйнятним, оскільки він «лише виконував свої обов'язки».

Раніше Міністерство закордонних справ РФ підтвердило, що з країни будуть видворені троє співробітників європейських посольств за участь в акціях протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального, які відбулися 23 січня в Москві та Санкт-Петербурзі. Залишити Росію мають дипломати з Німеччини, Польщі та Швеції, заявив представник МЗС РФ у п'ятницю, 5 лютого.

Очільник Держдепу США Ентоні Блінкен згодом наголосив, що рішення Москви вислати дипломатів Німеччини, Польщі та Швеції за те, що вони спостерігали за протестами 23 січня, є свавіллям та демонструє відхід РФ від виконання своїх міжнародних зобов’язань.