Росія зібралась терміново позичати гроші



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Якщо бюджетні витрати виявляться не виконані, то підсумковий обсяг залучень можуть скоротити

У 2021 році Мінфін хоче зайняти 3,822 трильйона рублів, з яких близько одного трильйона направлять на погашення боргів

У поточному році Міністерство фінансів Росії зібралося в 2,3 рази збільшити обсяг запозичень в порівнянні з планами. Про це йдеться в матеріалах, представлених на засіданні урядової комісії з бюджетні проектування, повідомляє РИА Новости.

Новий показник встановлений на рівні 5,4 трильйона рублів, з них 967 мільярдів треба буде направити на погашення діючих облігацій. Терміново залучити гроші потрібно для фінансування дефіциту бюджету.

В даний час витрати становлять 19,666 трильйонів рублів, але в уряді запропонували скорегувати їх до 22,561 трильйона.

Раніше заступник міністра фінансів Володимир Количев говорив про зростання запозичень до п'яти трильйонів рублів.

Стало відомо, що все літо аукціони з продажу російських облігацій федеральної позики (ОФП) проходять майже без участі іноземних інвесторів. У серпні така ситуація призвела до того, що в ході одних торгів не було подано жодної заявки, а інші довелося скасувати.

Нагадаємо, що Мінфін спрогнозував дефіцит держбюдету на наступні три роки.

Як повідомлялося, Держбюджет за вісім місяців цього року недоотримав 20 млрд грн доходів.

За підсумками семи місяців 2020 року дефіцит держбюджету України склав 51,2 млрд грн, у тому числі за загальним фондом – 57 млрд грн при плані в 100,8 млрд грн.