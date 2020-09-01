Держбюджет за вісім місяців цього року недоотримав 20 млрд грн доходів



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Доходи держбюджету за вісім місяців цього року на 2,5% вищі за минулорічний показник

Держбюджет у січні - серпні отримав 96,2% від плану, або 688,6 млрд грн

Доходи державного бюджету за січень - серпень склали 96,2% від плану, або 688,6 млрд грн. Про це у вівторок, 1 вересня, повідомила Державна казначейська служба України.

Згідно з інформацією, це на 20 млрд грн менше від планового показника, скоригованого у квітні. Разом з тим доходи держбюджету за вісім місяців були на 2,5% вищі за минулорічний показник.

У серпні план за доходами держбюджету був перевиконаний на 15,2%. Порівняно з серпнем 2019 року, надходження зросли на 14,8%, до 100,2 млрд грн.

Залишок грошей на єдиному казначейському рахунку Кабінету міністрів за місяць скоротився з 51,7 млрд грн до 45,7 млрд грн на 1 серпня.

Нагадаємо, за підсумками семи місяців 2020 року дефіцит держбюджету України склав 51,2 млрд грн, у тому числі за загальним фондом - 57 млрд грн при плані в 100,8 млрд грн.

Як повідомлялося, міністр фінансів Сергій Марченко розповів, яким буде держбюджет-2021.

До слова, 25 серпня Рада проголосувала за підвищення «мінімалки».

7 серпня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до рівня 5 тис. грн цього року.

Згодом у Раді оприлюднили текст законопроєкту про підвищення мінімальної зарплатні.

Нагадаємо, український бізнес попередив про ризик від підвищення «мінімалки».