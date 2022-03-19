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    Події в Україні

    Віталій Кім розповів, як окупанти на Миколаївщині воюють із гусьми

    Віталій Кім розповів про ситуацію на Миколаївщині - Віталій Кім розповів, як окупанти на Миколаївщині воюють із гусьми
    Віталій Кім розповів про ситуацію на Миколаївщині
    фото: скріншот із відео

    Російські солдати налякані та змушені відступати

    На Миколаївщині зачищають села від російських окупантів. Українські військові діють обережно, загарбники, тим часом, налякані. Про це розповів начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

    «Орки стріляють по селам, перелякані. Солдат з автомата розстріляв гусака, вибіг, схопив його, думав живим з’їсть», – розповів Кім.

    Крім того, Віталій Кім розповів, що росіяни підло поцілили ракетами у військову частину, коли там спали солдати. Рятувальна операція і досі триває, кількість жертв іще підраховують.

    «Зараз дощі підуть, будуть вони сидіти у калюжах, тоді точно всі перехворіють, самі здохнуть», – відгукнувся Кім про окупантів.

    Нагадаємо, раніше окупанти обстріляли Миколаїв «Калібрами»: є жертви.

    Також поблизу Миколаєва захисники України сбили гелікоптер Ка-52 окупантів (відео).

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна гелікоптер окупація солдат #stoprussia
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    Віталій Кім розповів, як окупанти на Миколаївщині воюють із гусьми