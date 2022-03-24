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    Кримінал

    Викрито осіб, що виготовляли документи для виїзду за кордон чоловіків призовного віку

    Підроблені документи ухилянтам продавали за $4 тис.&nbsp; - Викрито осіб, що виготовляли документи для виїзду за кордон чоловіків призовного віку
    Підроблені документи ухилянтам продавали за $4 тис. 
    фото: ДПСУ

    Четверо українців надали прикордонникам довідки про непридатність до військової служби

    На Львівщині в одному з пунктів пропуску прикордонники виявили чотирьох українців призовного віку, які намагалися перетнути кордон за недійсними документами. Чоловіки, мешканці Чернігівської та Харківської областей, надали на контроль довідки про непридатність до військової служби. Під час перевірки довідок інспектори прикордонного контролю встановили, що надані документи містять ознаки підробки. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

    За даним фактом поінформовано працівників поліції.

    У ході подальших заходів правоохоронці викрили зловмисників, які виготовляли та розповсюджували фальшиві документи для перетину кордону. Зокрема, встановлено, що підроблені документи ухилянтам продав за $4 тис. (за кожен документ) 30-річний мешканець Волинської області, а до їх виготовлення причетний 21-річний львів’янин.

    Під час проведення обшуків у фальшувальників правоохоронці вилучили низку виготовлених документів, що мали використовуватися для перетину кордону чоловіками в умовах воєнного стану, оргтехніку, за допомогою якої вони їх виготовляли, грошові кошти, отримані від незаконної діяльності, а також інші речові докази.

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    Викрито осіб, що виготовляли документи для виїзду за кордон чоловіків призовного віку
    Викрито осіб, що виготовляли документи для виїзду за кордон чоловіків призовного віку
    Викрито осіб, що виготовляли документи для виїзду за кордон чоловіків призовного віку

    Фігурантам провадження оголошено підозри.

    Заходи проводили оперативні співробітники Львівського прикордонного загону спільно зі слідчими Яворівського районного відділу поліції за процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури в рамках кримінального провадження за ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.

    Максимальне покарання, передбачене санкціями статті – до п'яти років позбавлення волі.

    Слідчі дії тривають.

    Теги: росія окупанти кримінал Держприкордонслужба війна Україна окупація #stoprussia
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    Викрито осіб, що виготовляли документи для виїзду за кордон чоловіків призовного віку