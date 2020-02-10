Росіянина затримали за пранк з коронавірусом у московському метро (відео)



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Поліція розшукує спільників затриманого

Поліція затримала молодика, який, імітуючи раптовий напад, впав у вагоні московського метро, а його спільники кричали про небезпечну інфекцію. Про це розказала офіційний представник МВС Ірина Вовк, повідомляють росЗМІ.

За словами чиновниці, порушено кримінальну справу про хуліганство. Поліція розшукує спільників затриманого.

За даними відомства, 2 лютого в вагоні поїзда, що слідував від станції метро «Полежаєвська» до станції метро «Вулиця 1905 року», молодий чоловік упав, імітуючи раптовий напад, а його спільники, кричачи про небезпечну інфекцію, чим провокували паніку у пасажирів.

Ролик з пранком був опублікований на одному з місць для розміщення відеофайлів, передає видання «Підйом» в своєму Telegram-каналі.

На кадрах видно, як молодик азіатської зовнішності в масці падає на підлогу в судомах. Пасажири спішно покидають вагон поїзда. Пізніше пранкер вибачився за свій вчинок.

За останніми даними, число жертв коронавирусу становить 908 осіб. Кількість інфікованих на материковому Китаї зросла 40 тисяч людей. Ще 64 випадки зараження підтверджені в Гонконзі, Макао і на Тайвані; 632 пацієнти виписані з лікарень.

Напередодні ВООЗ відправила в Китай групу експертів через епідемію коронавірусу.

Як відомо, для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів.

Нагадаємо, 9 лютого у МЗС підтвердили випадок зараження українця коронавірусом на лайнері Diamond Princess.

Українець перебуватиме в ізоляції під відповідним медичним спостереженням щонайменше 14 днів.

На думку науковців, пік коронавірусу припаде на другу половину лютого.