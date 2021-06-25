Російська церква привітала Онуфрія з Днем ангела

Митрополит РПЦ в Україні Онуфрій та Патріарх Московський і всієї Русі Кирило ( Гундяєв )

Митрополит РПЦ в Україні Онуфрій та Патріарх Московський і всієї Русі Кирило ( Гундяєв )

Російська церква висловила сподівання, що Онуфрій і далі служитиме на користь «Святої Церкви»

Російська церква офіційно привітала митрополита РПЦ в Україні Онуфрія з днем ангела. Цього дня відзначається День преподобного Онуфрія Великого. Відповідне привітання розміщене на сторінці Московській церкви в Україні.

Патріарх Московський і всієї Русі Кирило (Гундяєв) висловив сподівання, що Онуфрій і далі служитиме на користь «Святої Церкви». Також він подякував Онуфрію за «терпіння виконувати різні послухи».

«Сердечно вітаю Вас із днем тезоіменитства й молитовно бажаю невичерпних сил, щедрих милостей від Бога й успіху в подальшому служінні на користь Святої Церкви. Присвятивши своє життя трудам на ниві Христовій, ви завжди прагнули зі старанням і любов’ю, терпінням і надією на благодатну допомогу згори виконувати різні послухи, покладені на вас Священноначаллям», – написав Кирило (Гундяєв).

Очільника Російської православної церкви в Україні привітали також низка московських священнослужителів.

Зазначимо, недавно російський президент Володимир Путін визнав, що в Україні діє Російська церква, яка маскується під УПЦ.

Нагадаємо, митрополит Онуфрій наслав кару на монаха, який перейшов в Українську церкву. За словами отця Інокентія, щойно він приєднався до Помісної Української православної церкви, як митрополит Онуфрій заборонив отцю Інокентію в служінні.

Зазначимо, церква Московського патріархату оголосила про створення громадської організації «Миряне». Архієпископ ПЦУ Євстратій (Зоря) провів паралелі між цим проєктом та іншими організаціями, що займались демонтажем української державності та суверенітету.

Із 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує.

Луганська єпархія Церкви Московського патріархату в Україні після публікації «Главкома» змінила причину смерті митрополита Московської церкви Митрофана. Луганська єпархія цієї церкви опублікувала спеціальну заяву з цього приводу.

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